اختبار دم بسيط يكشف عمرك الحقيقي.. أكلات تطيل حياتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد يبدو الأمر كأنه حبكة من فيلم خيال علمي، إذ يدعي علماء من أمريكا وفرنسا أنهم اكتشفوا اختبارًا ثوريًا، يمكن أن يساعد على التنبؤ بمدة الحياة، مشيرين إلى أن اختبار بسيط من اللعاب أو الدم يمكنه قياس القدرة الجوهرية، من خلال مراقبة أنماط مثيلة الحمض النووي (DNA methylation)، وهي علامات كيميائية تنظم نشاط الجينات في الجسم، لتقدير العمر البيولوجي للفرد.

وفي دراسة استمرت 10 سنوات، تابعت أكثر من ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 20 و102 عام، وضع الباحثون درجات IC (القدرة الجوهرية) لكل شخص بناءً على 5 عوامل خطر مرتبطة بالعمر: الإدراك، الحركة، الرؤية والسمع، الحيوية، والصحة النفسية.

واكتشف الباحثون، أن أولئك الذين حصلوا على درجات IC مرتفعة عاشوا في المتوسط 5.5 سنوات أطول، كما كان لدى أصحاب أعلى الدرجات وظائف رئوية أفضل، وسرعة مشي أعلى، وعظام أقوى، وكانوا أكثر احتمالًا لأن يروا أنفسهم بصحة جيدة.

وبحسب «ديلي ميل» البريطانية، استخلص الباحثون «ساعة بيولوجية» لانحدار الوظائف المرتبط بالعمر، باستخدام عينات اللعاب، لتتبع مدى جودة تقدم الأشخاص في السن، كما أظهرت النتائج أن انخفاض درجات IC كان مرتبطًا بشكل كبير بزيادة، خطر الوفاة من أمراض مرتبطة بتقدم العمر، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقال البروفيسور توماس هولاند من معهد راش للشيخوخة الصحية (RUSH)، رغم أنه لم يشارك في الدراسة: «وجود اختبار بسيط يعتمد على الدم أو اللعاب لقياس القدرة الجوهرية، يُعد أداة واعدة جدًا في علم الشيخوخة».

وأضاف في حديثه لموقع «Medical News Today»: «الجانب الأهم هو أن هذا الاختبار يمكن إجراؤه بسهولة من خلال عينة دم أو لعاب، ما يجعله متاحًا وغير جراحي، فهذا الاختبار لا يخبرك فقط بعمرك، بل يخبرك بجودة تقدمك في العمر، وهو أمر أكثر فائدة لتحديد التدخلات اللازمة، إن وُجدت، للوقاية من المشكلات الصحية في المستقبل، فهو لا يمنحك مجرد لمحة عن حالتك الحالية، بل قد يقدم لمحة عن صحتك المستقبلية أيضًا».

ما علاقة النظام الغذائي بالشيخوخة وطول العمر؟

درس الباحثون العلاقة بين النظام الغذائي والشيخوخة البيولوجية، ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا الأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل، وقللوا من استهلاك السكر، حصلوا على درجات IC أعلى.

وكتب الباحثون في دورية «Nature Aging»: «وجدنا أن الأفراد الذين لديهم درجات IC أعلى، استهلكوا المزيد اللحوم الداكنة، وأسماك مثل الماكريل والسلمون والسردين وسمك السيف، لكنهم تناولوا مكملات الكالسيوم بشكل أقل، كما أن الالتزام بالكمية الموصى بها من السكر ارتبط أيضًا بدرجات IC أعلى».

النتائج أظهرت أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك الزيتية وأوميجا-3، يمكن أن يساعد في «إعادة عقارب الساعة إلى الوراء».

قال الدكتور تونتش تيرياكي، جراح تجميل معتمد ومؤسس معهد لندن للتجديد: «الأسماك الزيتية غنية بأحماض أوميجا-3 الدهنية طويلة السلسلة، والتي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب وتوفر حماية عصبية»، وعلى النقيض، فإن الإفراط في تناول السكر معروف بتسريعه للإجهاد التأكسدي، ومقاومة الإنسولين، والالتهابات المزمنة، التي تضر جميعها بالقدرة الجوهرية.

كما أوصى الدكتور تيرياكي بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بما في ذلك الأنشطة الهوائية وتمارين تقوية العضلات، للحفاظ على شباب الجسم، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وتحفيز الدماغ باستمرار للوقاية من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر.