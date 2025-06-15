بسبب الطقس الحار.. 10 أعراض تؤكد إصابتك بالجفاف

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من المواطنون خلال الأيام الحالية، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، إثر موجة حارة على البلاد، مع زيادة في نسبة الرطوبة، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، التي بدت الأكثر تأثرًا بهذه الموجة، ما يتسبب في حدوث حالات جفاف، تحديدًا عند فقدان سوائل أكثر من التي يجري تناولها، مع عدم تعويض الجسم وحصوله على ما يكفيه من الماء والسوائل، التي تعينه على أداء وظائفه الطبيعية، ما يتسبب في حدوث الجفاف.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن تغير المناخ، إلى زيادة جفاف المناطق الجافة، وازدياد رطوبة المناطق الرطبة، بسبب تبخر المياه بشكل أسرع، ما يزيد من خطر الجفاف أو يطيل فترات الجفاف.

ونرصد أسباب وأعراض الجفاف لدى البالغين، والأطفال، نقلًا عن هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة والسكان.

أسباب الجفاف

- العرق الغزير في الأيام الحارة.

- بعض الأمراض كالحمى، الإسهال أو القيء.

​- تناول بعض الأدوية كمدرات البول.​

أعراض الجفاف لدى البالغين

العطش الشديد.

قلة عدد مرات التبول.

لون البول الداكن.

الإحساس بالتعب والدوخة.

أعراض الجفاف لدى الأطفال

جفاف الفم واللسان.

العيون الغائرة.

عدم نزول دموع عند البكاء.

الخمول أو التهيج.

جفاف الحفاضات لمدة 3 ساعات.

بقعة ناعمة غائرة أعلى الجمجمة.