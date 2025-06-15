الامارات | البصرة تحيي تراث الزوارق في العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود إلى مدينة البصرة العراقية زوارق تراثية كانت تجوب أنهار البلاد، وذلك من خلال مبادرة تراثية محلية تسمى «مشروع الموروث الملاحي». وقاد متطوعون وسكان يستخدمون المجاديف زوارق مجددة مستوحاة من تصاميم تعود إلى بلاد الرافدين القديمة. ويهدف المشروع الذي تأسس عام 2017 إلى إحياء التراث الملاحي العراقي من خلال إعادة بناء نماذج استخدمت في حضارات عراقية قديمة، منها السومرية والبابلية، بالاعتماد على مخطوطات ونصوص تاريخية.

وتعرض بعض هذه القوارب والمجسمات في متحف البصرة الحضاري، المعروف سابقاً باسم «المتحف الوطني»، بينما تتاح القوارب المعاد بناؤها للاستخدام في نادي البصرة للموروث الملاحي.

وأنتج المشروع 100 زورق تراثي حتى الآن في مختلف المحافظات العراقية بدعم من مؤسسات عدة، منها صندوق الحفاظ على الموروث والمجلس الثقافي البريطاني والتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، ويعمل بالتعاون مع مركز المخطوطات والتراث البصري.

وقال الفنان التشكيلي العراقي رشاد نزار سليم المشرف على مشروع الموروث الملاحي: «الإرث الملاحي أو القوارب لعبت دوراً يوازي دور الزراعة في نشوء الحضارات في وادي الرافدين في الأنهر والتجارة والتواصل وغيرها، ومع الحروب اندثرت».

وقال مدير مركز المخطوطات والتراث البصري، ماجد البريكان: «هناك بعض أنواع القوارب كانت مستخدمة منذ عهد السومريين، لكنها انقرضت بمرور الزمن، وهناك قوارب أخرى جاءت بعد السومريين، وكانت تستخدم بكثرة في جنوب العراق، وانقرضت أيضاً».

• يهدف المشروع الذي تأسس عام 2017 إلى إحياء التراث الملاحي العراقي من خلال إعادة بناء نماذج استخدمت في حضارات عراقية قديمة.