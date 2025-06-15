لايف ستايل

الامارات | تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير

0 نشر
القاهرة - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير 1/2
  • الامارات | تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، تأجيل موعد الافتتاح الرسمي للمتحف الكبير في البلاد، إلى الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعد أن كان مقرراً افتتاحه في الثالث من يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إن قرار التأجيل جاء بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها.

وبحسب البيان، فقد جاء القرار أيضاً، «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للدولة المصرية، وحرصها على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، بما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث». ونوّه البيان بأن المتحف المصري الكبير سيواصل استقبال زائريه في ضوء الافتتاح التجريبي له إلى حين قرب الموعد الجديد للافتتاح الرسمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements