الامارات | تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، تأجيل موعد الافتتاح الرسمي للمتحف الكبير في البلاد، إلى الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعد أن كان مقرراً افتتاحه في الثالث من يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إن قرار التأجيل جاء بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها.

وبحسب البيان، فقد جاء القرار أيضاً، «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للدولة المصرية، وحرصها على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، بما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث». ونوّه البيان بأن المتحف المصري الكبير سيواصل استقبال زائريه في ضوء الافتتاح التجريبي له إلى حين قرب الموعد الجديد للافتتاح الرسمي.