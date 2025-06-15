الامارات | «السولاريوم».. تهديد صريح بسرطان الجلد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع من خطورة جهاز التسمير الاصطناعي المعروف باسم «السولاريوم» على الصحة؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد بنوعيه الأسود والأبيض، لاسيما لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، وذلك بسبب الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية الضارة.

وأوضح المكتب أن الأشخاص الذين يبدؤون في استخدام جهاز التسمير الاصطناعي بانتظام قبل سن الـ35، يزيدون من خطر الإصابة بسرطان الجلد الأسود بنسبة 60%، مقارنة بالأشخاص الذين لم يستخدموا جهاز التسمير على الإطلاق.

ويعد الوضع مشابهاً بالنسبة لسرطان الجلد الأبيض، الأكثر شيوعاً؛ حيث إن احتمال الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية يزيد على الضعف (102%) إذا بدأ الأشخاص في استخدام جهاز التسمير الاصطناعي قبل بلوغهم سن 25 عاماً، كما يرتفع خطر الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية بنسبة 40%.

وتنبغي استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بسرطان الجلد، وذلك من خلال ملاحظة بعض التغيرات الطارئة على الجلد، مثل ظهور نتوء لامع لؤلئي أو بقعة وردية اللون، أو ظهور بقع حمراء متقشرة أو قروح مفتوحة.