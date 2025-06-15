الامارات | «بودكاست» على «غوغل» من إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «غوغل» أمس، ميزة جديدة تُحوّل نتائج البحث على محركها إلى «بودكاست» مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.

ويستند «أوديو أوفرفيوز» إلى نموذج ذكاء اصطناعي توليدي من «غوغل» هو «جيميناي»، ويستخدم العناصر النصية الناتجة عن طلب لإنشاء برنامج صوتي.

ويُقدَّم «البودكاست» على شكل محادثة حيوية بين شخصين يُولّد الذكاء الاصطناعي صوتيهما، ويناقشان موضوعاً يهم المستخدم.

وأشارت «غوغل» في رسالة منشورة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الصيغة القصيرة التي لا تتجاوز بضع دقائق، «تتيح للمستخدمين طريقة عملية للحصول على المعلومات من دون الحاجة إلى استخدام أيديهم، ما يُتيح لهم إنجاز أمور أخرى في الوقت نفسه، أو لأنهم يفضلون المقاطع الصوتية على النصوص».

وتعكس الخدمة الجديدة رغبة كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في تبسيط تفاعلات المستخدم مع الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد ممكن.

ويعتبر كثيرون أنه في هذه البيئة الجديدة، يفترض أن يؤدي الصوت دوراً أكثر أهمية من ذي قبل، بحسب ما يتضح من خلال المساعدين الصوتيين «سيري» و«أليكسا».