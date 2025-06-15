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الامارات | مغامرة تحت شمس «حتا»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستمتع السيّاح والزوّار برياضة فريدة من نوعها هي الكاياك في منطقة حتا، خصوصاً في سد حتا، حيث تتوافر خدمات تأجير القوارب. ويوفر سد حتا تجربة مرفهة لمحبي المغامرة والطبيعة، حيث يمكنهم استئجار قوارب الكاياك والتجديف في المياه الهادئة وسط المناظر الطبيعية الخلابة.

وتعتبر حتا وجهة سياحية رئيسة لعشاق الأنشطة الخارجية، بما في ذلك تسلق الجبال. ويتوافر في حتا العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية، مثل ركوب الدرّاجات الجبلية، والمشي لمسافات طويلة، والتخييم. كما أن مناخ حتا المعتدل، خصوصاً في فصل الشتاء، يضفي على المنطقة جاذبية خاصة للزوّار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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