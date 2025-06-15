شيرين بيوتي تحتفل بزفافها.. وهذه تفاصيل إطلالتها الجمالية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 يونيو 2025 01:25 صباحاً - احتفلت صانعة المحتوى شيرين عمارة المعروفة باسم شيرين بيوتي بزفافها اليوم السبت 14 يونيو على صانع المحتوى أسامة مروة المعروف باسم أوسي، وذلك بعد أقل من شهر على زفاف شقيقتها نارين بيوتي التي كانت احتفلت بزفافها على رجل الأعمال رامي سامو.

زفاف شيرين بيوتي أُقيم بحضور العديد من صناع المحتوى ومدونات الموضة والجمال وفي مقدمتهم نهى نبيل إلى جانب الأهل والأصدقاء، حيث بدت الأجواء حماسيةً ورومانسيةً. وبعد الزفاف مباشرةً شاركت العروس مع متابعيها فيديوتظهر فيه بفستان زفافها، وبدت إطلالتها في غاية الرومانسية والنعومة.

إطلالة العروس شيرين بيوتي الجمالية

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تألقت العروس شيرين بيوتي في يوم زفافها بفستان أبيض ناعم وراقي من تصميم العالمي رامي القاضي، وجاء الفستان بقصة الككورسيه المميزة من أعلى وبأكمام طويلة من الدانتيل أما الجزء السفلي منه فجاء من قماش الكوبير الثقيل وزينه ذيل طويل مصمم من الموسلين المطرز.

أما إطلالة العروس الجمالية فبدت حالمة ورومانسية وفي قمة النعومة والبساطة، حيث نشرت شيرين بيوتي عبر صفحتها الخاصة بها على إنستغرام فيديو مع عريسها وهو يُلقي النظرة الأولى عليها، وقد اعتمدت مكياج ترابي سموكي ناعماً ارتكز على ظلال العيون الترابية التي غمرت الجفن العلوي من العين مع الظلال السموكي الخفيفة عند الطرف الخارجي وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرة العروس شيرين بيوتي موحدة ومخملية بالفاونديشن الناعم الذي أبرز ملامحها الأنثوية بأسلوب لافت وجذاب إلى جانب البلاش الترابي المُشرق على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الناعم والطبيعي. وفي ما يخص تسريحة شعر العروس شيرين بيوتي فإنها اختارت تسريحة الكعكة المصقولة الناعمة، حيث تم تسريح الشعر بأسلوب مصقول بالكامل إلى الخلف على طريقة الكعكة المنخفضة، وجاءت الطرحة البيضاء من قماش الكوبير لتغطي النصف الخلفي من الشعر وتزيد من جمال وأنوثة إطلالتها.

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مكياج وتسريحات شعر مدونات الموضة في زفاف شيرين بيوتي

نارين بيوتي بمكياج ذهبي وتسريحة الرفعة العشوائية

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شقيقة العروس وصانعة المحتوى نارين بيوتي تألقت في حفل زفاف شقيقتها بفستان ذهبي مطرّز بالكامل نسّقت معه مكياج ذهبي ناعماً ارتكز على الظلال الذهبية اللامعة فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش ومكياج البشرة البرونزي الناعم مع البلاش المشرق والمضيء لأعلى الخدين وأحمر الشفاه الترابي الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الرفعة العشوائية مع الفرق الوسطي للغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

نهى نبيل بمكياج ترابي خفيف مع تسريحة الريترو

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مدونة الموضة والجمال نهى نبيل كانت أولى الحاضرات إلى زفاف شيرين بيوتي وأسامة مروة، وقد شاركت إطلالتها عبر حسابها الخاص في إنستغرام متألقة بفستان أنيق باللونين الأسود والزيتي، نسَّقت معه مكياجاً ترابياً خفيفاً لامعاً ارتكز على الظلال الترابية اللامعة فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، واختارت مكياج البشرة المخملي بلمسات بسيطة مع البلاش الترابي على أعلى الخدين وأحمر الشفاه الوردي المات، كذلك اختارت تسريحة الريترو المنسدلة على الأكتاف مع الغرة الجانبية المرتفعة عن الجبين.

عزة زعرور بالأيلاينر المجنح وتسريحة الشعر النصف مرفوع

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مقدمة البرامج وصانعة المحتوى عزة زعرور تألقت في حفل زفاف شيرين بيوتي بإطلالة باللون النيلي نسقت معها مكياجاً ترابياً ناعماً طبقت فيه ظلال العيون الترابية فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين وطبقات الماسكرا المطولة للرموش، كذلك اختارت مكياج البشرة الخفيف والناعم مع أحمر الشفاه الترابي الغلوسي، ونسّقت مع مكياجها تسريحة الشعر النصف مرفوع بقصة الشعر الكاريه والفرق الوسطي للغرة المنسدلة على جانبي الوجه.

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لانا محمد بمكياج ترابي لامع مع تسريحة الريترو الرفيع

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صانعة المحتوى لانا محمد حضرت زفاف شيرين بيوتي واختارت فستاناً من الكشكاش البنفسجي نسَّقت معه مكياجاً ترابياً بنغمات لامعة طبقت فيه الظلال الترابية فوق جفن العين بأسلوب مسحوب مع الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها متوهجة بكريم الأساس الناعم والبلاش الوردي المشرق وأحمر الشفاه الترابي الغلوسي المحدد بالكونتور البني، كما اختارت تسريحة الشعر الريترو الرفيع مع الفرق الجانبي للغرة العالية عن الجبين.