عاجل.. حشرة تهدد حياة الموطنين في تركيا.. تنقل أمراضا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشهد سكان إسطنبول في تركيا تحديًا صحيًا خطيرًا يتمثل في الارتفاع المتزايد لعدد حالات لدغات القراد، خاصةً مع اقتراب موسم الصيف، إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية تسجيل 7002 حالة لدغات قراد في إسطنبول منذ بداية العام وحتى يونيو، وهو معدل يثير القلق خاصة مع حلول فصل الصيف.

ونقلًا عن «سكاي نيوز» تشير البيانات إلى وجود نمط موسمي واضح لنشاط هذه الحشرات الخطيرة.

وأوضح مدير صحة إسطنبول أن معظم حالات اللدغات لا تشكل خطرًا صحيًا مباشرًا، لكن المشكلة تكمن في أن بعض أنواع القراد قد تنقل أمراضًا خطيرة قد تكون مميتة، مثل حمى القرم «الكونغو النزفية»، ورغم تأكيده عدم تسجيل أي إصابات محلية بهذا المرض في إسطنبول حتى الآن، إلا أن الأرقام الحالية تُعد مثيرة للقلق بسبب الزيادة الملحوظة في عدد الحالات مقارنة بالسنوات الماضية.

ما هي حمى القرم الكونغو النزفية؟

وحمى القرم الكونغو النزفية (CCHF) تعد مرضا واسع الانتشار يسببه فيروس تحمله حشرة القراد، المُنتمية إلى عائلة فيروسات بونيا، إذ يتسبب في وقوع فاشيات الحمى النزفية الفيروسية الوخيمة، ويبلغ معدل الوفيات الناجمة عن هذه الفاشيات بين 10% و40%، نقلًا عن منظمة الصحة العالمية.

ويصل معدل الوفيات الناجمة عن فاشيات حمى القرم الكونغو النزفية إلى 40%، إذ وينتقل أساساً إلى الإنسان من حشرات القراد وحيوانات الماشية، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى، ولا يوجد لقاح ضد الفيروس للإنسان أو الحيوان.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة والخطورة

- العاملون في القطاع الزراعي وتربية المواشي.

- سكان المناطق الريفية والقروية.

- مرتادو المتنزهات والغابات.

- عشاق الرحلات البرية والأنشطة الخارجية.

إرشادات وقائية

أصدرت مديرية الصحة مجموعة إرشادات وقائية، تشمل الآتي:

- ارتداء ملابس طويلة ذات أكمام، مع ضرورة إدخال أطراف البنطال في الجوارب لمنع تسلل القراد.

- اختيار ألوان باهتة للملابس لتسهيل رصد الحشرات.

- فحص شامل للجسم بعد العودة من المناطق المفتوحة، وتحديدًا المناطق المخفية مثل الإبطين وخلف الركبتين.

- تجنب أي محاولات لإزالة القراد بالطرق التقليدية مثل الكحول أو السجائر.