تحذيرات في بريطانيا من انتشار مرض فيروسي.. إليك الأعراض وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصدرت السلطات الصحية في المملكة المتحدة تحذيرًا عاجلًا بشأن خطر انتشار مرض الحصبة في مهرجان جلاستونبري 2025، مشيرة إلى أنّ المهرجان قد يتحول إلى حدث فائق الانتشار بسبب التجمعات الكبيرة.

وفي بعض المناطق بإنجلترا، يقترب عدد حالات الإصابة بالفيروس من إجمالي الحالات المسجلة خلال عام 2024 بأكمله، والذي كان يُعد الأسوأ منذ أكثر من عقد، نقلصا عن «ديلي ميل».

ومن جانبه، قال البروفيسور ستيفن جريفين، خبير الأمراض المعدية في جامعة ليدز: «نظرًا لكون الحصبة شديدة العدوى، نحتاج إلى الحفاظ على نسبة التغطية باللقاح ما بين 92 إلى 95% لمنع تفشي المرض، محذرًا من الاستهانة بالفيروس، خاصة أن الحصبة قد تبدو كأنها مجرد نزلة برد أو إنفلونزا، لكنها قادرة على أن تقتل».

وأضاف: «حتى في الحالات الخفيفة، تُسبب أعراضًا مزعجة، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى الالتهاب الرئوي، والتهاب الدماغ، ومضاعفات أخرى، وفي الأشخاص غير المطعّمين، قد تسبب المرض الدماغي التدريجي القاتل بعد سنوات من الإصابة الأولى، والمعروف باسم التهاب الدماغ المتصلب تحت الحاد (SSPE)»

الحصبة مرض شديد العدوى

ونقلًا عن منظمة الصحة العالمية، فإنّ الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر الهواء من خلال السعال أو العطس أو التنفس.

وتبدأ أعراضه عادةً بحمى وسيلان الأنف والسعال، تليها طفح جلدي. في بعض الحالات، قد تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الرئة أو التهاب الدماغ، وقد تكون مميتة.

أعراض الحصبة.. متى تصل للوفاة وتسمم الدم؟

وتشمل أعراض الحصبة عادة أعراضًا تشبه نزلات البرد والإنفلونزا، مثل:

الحمى

السعال

سيلان الأنف، يليها طفح جلدي يظهر بعد بضعة أيام.

وفي بعض الحالات النادرة، قد تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة مثل الإنتان (تسمم الدم)، والالتهاب الرئوي، وتورم الدماغ، مما قد يسبب إعاقات طويلة الأمد أو حتى الوفاة.

التطعيم هو الحل

تعد الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من الحصبة هي الحصول على لقاح MMR (الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية). وتوصي UKHSA بأن يتأكد الحاضرون من أنهم قد تلقوا جرعتين من اللقاح.

ويتكوّن اللقاح، الذي يوفر حماية مدى الحياة، من جرعتين: تُعطى الأولى عادة عند عمر سنة، والثانية عند ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

نصائح للوقاية

تأكد من تلقي جرعتين من لقاح MMR.

تجنب المشاركة في المهرجانات والتجمعات إذا كنت مريضًا أو ظهرت عليك أعراض مشابهة للبرد.

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

استخدم المناديل عند السعال أو العطس وتخلص منها فورًا.

تجنب مشاركة الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف.