عاجل.. لماذا ظهر الفنان تامر عاشور بالعكاز في آخر حفلاته على المسرح؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

فاجأ الفنان تامر عاشور متابعيه وجمهوره، خلال الساعات الماضية، بصعوده على مسرح حفل غنائي في إحدى الدول العربية، متكئًا على عكاز، في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة تحت إشراف فريق طبي متخصص بأحد المستشفيات الخاصة.

إصابة تامر عاشور

كان الفنان تامر عاشور أصيب بقطع في الرباط الصليبي في الركبة، أدى إلى دخوله العمليات، ثم دخل بعدها المطرب مرحلة علاج طبيعي مكثفة مع التزام الراحة التامة في البيت.

ما قطع الرباط الصليبي؟

هو تمزق كامل في الرباط الصليبي، الذي يربط عظمة الفخذ بعظمة الساق، يؤدي إلى فقدان القدرة على تحمل الوزن على الساق المصابة، مُسببًا أعراضًا حادة ومؤلمة.

أعراض قطع الرباط الصليبي

ووفقًا لما ذكره الدكتور عمرو محمد عبدالعال، استشاري العظام والعمود الفقري، لـ«الوطن»، فإن الأعراض تأتي على النحو التالي:

- سماع صوت فرقعة أثناء الإصابة.

- ألم شديد في الركبة.

- تورم مباشر بعد الإصابة.

- صعوبة في الحركة أو مد الركبة.

- إحساس بعدم الثبات، خاصة عند صعود الدرج أو الارتكاز على الساق.

- سخونة في منطقة الركبة.

- كدمات حول الركبة.

- عدم القدرة على تحمّل الوزن أو الوقوف دون مساعدة.

- اضطراب في المشي (العرج).

- خروج مفصل الركبة عن موضعه الطبيعي.

- شعور بالخدر في أسفل الساق أو القدم.

أسباب قطع الرباط الصليبي:

- حركات مفاجئة للركبة، غالبًا أثناء ممارسة الرياضة.

- السقوط.

- الاصطدام المباشر.

علاج قطع الرباط الصليبي:

الخضوع لعملية جراحية باستخدام المنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي.

الإسعافات الأولية لقطع الرباط الصليبي

ذكر موقع WebMD الطبي، طرق الإسعافات الأولية لقطع الرباط الصليبي:

- تجنب المشي على الساق المصابة.

- رفع الساق المصابة فوق مستوى القلب لتقليل التورم.

- وضع كمادات باردة على الركبة 15-20 دقيقة عدة مرات يوميًا.

- تناول مضادات التهاب مثل الإيبوبروفين.

- مراجعة طبيب العظام فورًا.

مدة التعافي:

التعافي بعد الجراحة قد يستغرق عدة أشهر.

طرق الوقاية من إصابة الرباط الصليبي:

كانت مدربة الجميم ندى حامد، ذكرت من قبل لـ «الوطن» طرق الوقاية من إصابة الرباط الصليبي، جاءت على النحو التالي:

- الالتزام بتمارين تقوية العضلات الأساسية (الوركين، الحوض، أسفل البطن).

- الاهتمام بتمارين تقوية عضلات الساق لتحقيق توازن عضلي.

- الاستعانة بطبيب رياضي أو مختص في العلاج الطبيعي لتقييم الحالة وتقديم التوجيهات المناسبة.