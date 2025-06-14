تحذيرات من شوكولاتة دبي «المقلدة» في بريطانيا.. قد تكون مميتة

القاهرة - سمر حسين - صحة

«شوكولاتة دبي» من أكثر الحلوى التي ذاع صيتها على منصّات التواصل الاجتماعي في أواخر العام الماضي، وتحتوي على مزيج من الفستق والمعجنات المقرمشة «الكنافة»، أو «الشعرية» ابتكرتها صانعة شوكولاتة بريطانية - مصرية مقيمة في دبي، وأصبحت واحدة من الحلوى الشهيرة والمفضلة لدى الكثيرين، وخاصة بعض المشاهير وصُناع المحتوى، لكن في الآونة الأخيرة حذر بعض المسؤولين في عدة دول محبي هذا النوع من الشوكولاتة.

تحذيرات هيئة سلامة الغذاء في المملكة المتحدة

هيئة سلامة الغذاء في المملكة المتحدة حذّرت من أن بعض المصنعين ينتجون نسخًا مقلدة رخيصة الثمن وخطيرة، تحتوي على مكونات ضارة، وبحسب ما جاء في التحذير الصادر عن وكالة معايير الأغذية (FSA)، فإن بعض أنواع الشوكولاتة المستوردة إلى المملكة المتحدة تحتوي على مواد مضافة ملوثة وخطيرة، وتشمل هذه المواد أصباغًا غذائية غير قانونية، وسمومًا تنتجها العفن، بل ومركبات كيميائية يُعتقد أنها مُسرطنة.

وقال البروفيسور روبن ماي، المستشار العلمي الرئيسي في وكالة FSA: «الغالبية العظمى من الطعام في المملكة المتحدة آمن، لكن بعض منتجات الشوكولاتة المستوردة لا تفي بمعاييرنا، وقد تشكل خطرًا على سلامة الغذاء، خصوصًا لمن يعانون من الحساسية»

وتابع: «بما أنّ من الصعب على المستهلكين التمييز بين المنتجات المصنوعة للمملكة المتحدة وتلك التي ليست كذلك، إذا كنت تعاني من حساسية أو تحسس غذائي، ننصحك بعدم شراء المنتج إلا إذا كنت متأكدًا أنه مخصص للبيع هنا»، نقلًا عن «ديلي ميل».

معايير شراء الشوكولاتة

وقالت وكالة معايير الأغذية (FSA) إنّها تواصل مراقبة وفحص المنتجات لتحديد مدى انتشار هذه المشكلة، موضحة أنّ هناك بعض الأمور التي يمكن للمستهلكين مراقبتها للتأكد مما إذا كان المنتج مخصصًا للبيع، على رأسها المعرفةالكاملة بقائمة المكونات مع إبراز المواد المسببة للحساسية ووزن الطعام بالجرام.

كما يجب أيضًا أن تتضمن تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ استخدام المنتج والاسم والعنوان الخاص بالشركة في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن معلومات المنتج، وفي حال كان الطعام غير مستورد من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، يجب أن يتضمن الملصق اسم وعنوان المستورد.

ويقدر الخبراء أن نحو 10 بريطانيين يموتون سنويًا بسبب ردود فعل تحسسية تجاه الطعام، وأن نحو 5000 شخص يُنقلون إلى المستشفيات بسبب ردود فعل شديدة، فيمكن أن تسبب الحساسية أعراضًا متعددة، لكن أخطرها هو حدوث التهاب حاد في مجرى التنفس يُعرف بالتأق (anaphylaxis) هذا الالتهاب قد يجعل التنفس صعبًا أو حتى مستحيلاً، وقد يؤدي إلى حالة طوارئ قلبية مثل توقف القلب بسبب نقص الأكسجين.

ويعتبر الأطفال المصابون بالحساسية أكثر عرضة للمخاطر الشديدة، حيث أن أجسامهم الصغيرة تستجيب بكميات صغيرة من المواد المسببة للحساسية بردود فعل أكبر.

ما الصدمة التأقية (Anaphylactic shock)؟

الصدمة التأقية، المعروفة أيضًا بالـ«أنفيلاكسيس»، قد تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق، وهي رد فعل شديد ومهدد للحياة يحدث نتيجة استجابة مفرطة للجهاز المناعي لمُسبب معين مثل الحساسية، وغالبًا ما تُثار هذه الاستجابة بسبب أطعمة معينة، مثل الفول السوداني والمأكولات البحرية.

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، يحدث ذلك عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه المسبب.

تشمل الأعراض:

الدوخة أو الإغماء

صعوبة في التنفس مثل التنفس السريع والسطحي

الصفير

سرعة ضربات القلب

تعرق الجلد

الارتباك والقلق

فقدان الوعي أو الانهيار.