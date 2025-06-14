كيف تحرق السعرات الحرارية على مدار اليوم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث العديد من الأشخاص عن أبسط وآمن الطرق، وربما أسرعها لحرق السعرات الحرارية، وحرق السعرات الحرارية بكفاءة يرتبط دومًا بتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، وتعزيز صحة العظام والعضلات، مع تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، ويعتقد الكثير إن الامتناع عن بعض الأكلات هو الاختيار الأنسب لحرق مزيد من السعرات.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ «الوطن» أن السر لا يكمن في الحرمان من الطعام، بل في اختيار أطعمة تُحفز الجسم على الاستمرار في حرق السعرات حتى أثناء الراحة.

كيف تحرق السعرات الحرارية طوال اليوم؟

البروتينات:

البروتينات مثل البيض، الدجاج، التونة، والزبادي اليوناني، تلعب دورًا رئيسياً في زيادة معدل الحرق، حيث يحتاج الجسم لطاقة أكبر لهضمها، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي.

الكربوهيدرات المعقدة والحبوب الكاملة:

تحتوي على ألياف تهضم ببطء، ما يساعد في استمرار حرق السعرات لفترة أطول.

النشاط البدني اليومي:

يُعد من أهم العوامل، ويفضل البدء به بعد ساعتين من الغداء، ويمكن اختيار تمارين كارديو مثل الزومبا، الرقص، المشي لمسافات طويلة مع تمارين تنفس البطن، الجري، أو نط الحبل، مع ضرورة الاستمرارية والتمرين بما يتناسب مع القدرة الشخصية.

شرب المياه بكميات كافية:

يعزز من حرق السعرات، إذ يحتاج الجسم إلى طاقة لتسخينها إلى درجة حرارة الجسم، كما تحافظ على نشاط الخلايا.

الدهون الصحية:

مثل زيت الزيتون والمكسرات تقلل من الالتهابات وتحسن عملية الأيض، لذا لا يجب منع الدهون تماماً من النظام الغذائي.