الامارات | «الناشرين الإماراتيين» تطرق أبواب الثقافة اللاتينية في بوينس آيرس وريو دي جانيرو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز الحضور الإماراتي على خارطة النشر العالمية، تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين توسيع شبكة علاقاتها الدولية، عبر مشاركتين نوعيتين في اثنين من أبرز الأحداث الثقافية في أميركا اللاتينية، بدءاً من معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب، وصولاً إلى المشاركة في فعاليات أدبية ومهنية رفيعة المستوى في مدينة ريو دي جانيرو التي تُتوّج بلقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2025.

وتعكس هذه المشاركات الاستراتيجية قدرة قطاع النشر الإماراتي على بناء جسور ثقافية مع العالم، كما تؤكد التزام الجمعية بفتح آفاق جديدة أمام الناشرين المحليين، لتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف القارات، وتأسيس علاقات واعدة مع إحدى أهم أسواق النشر في أميركا الجنوبية.

ويشهد يونيو 2025 حراكاً مكثّفاً للجمعية في البرازيل، إذ توجّه وفدها إلى مدينة ريو دي جانيرو للمشاركة في أربع من أبرز الفعاليات المرتبطة بصناعة النشر، تتمثّل في معرض ريو الدولي للكتاب الذي يُعدّ أكبر وأهم حدث أدبي موجّه للجمهور في البرازيل وأميركا اللاتينية من 13 إلى 22 يونيو، إضافة إلى الملتقى المهني السادس، وقمة الناشرين الدولية في ريو، وقمة «ببلش هير» المعنية بتمكين المرأة في النشر.

وتأتي هذه المشاركة في عام تحتفي فيه اليونسكو بريو عاصمة عالمية للكتاب.

كما تشارك الجمعية ممثلة بالناشرة، أميرة بوكدرة، الشريكة المؤسِّسة لمكتبة ومنشورات «غاف» رئيسة مجلس إدارة الجمعية، في طاولة مخصصة لحقوق النشر، في الملتقى المهني السادس الذي تنظمه الغرفة البرازيلية للكتاب.