لايف ستايل

الامارات | 15 ورشة فنية في «تشكيل»

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | 15 ورشة فنية في «تشكيل» 1/2
  • الامارات | 15 ورشة فنية في «تشكيل» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ورشة فنية في «تشكيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مركز «تشكيل» سلسلة جديدة من ورش العمل الفنية في دبي خلال شهر يونيو الجاري، ما يتيح فرصاً جديدة للأطفال والشباب والكبار لاستكشاف العملية الإبداعية.

ويشتمل البرنامج على 15 ورشة عمل للكبار والصغار بمشاركة سبعة فنانين في موقعين بدبي هما مكتبة الصفا للفن والتصميم، وورشة الصنّاع التابعة لـ«تشكيل» في «السركال أفنيو» بقيادة فنانين مقيمين في الدولة. ومن التقنيات التقليدية وصولاً إلى الممارسات العصرية، تم تصميم ورش العمل لإشعال شرارة الخيال، وتعزيز ثقة الأفراد بإبداعهم، وبناء حس مجتمعي من خلال التجارب الفنية المشتركة، كما يوفر البرنامج البيئة الشاملة والداعمة للتعلّم والإبداع والنمو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements