الامارات | 15 ورشة فنية في «تشكيل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مركز «تشكيل» سلسلة جديدة من ورش العمل الفنية في دبي خلال شهر يونيو الجاري، ما يتيح فرصاً جديدة للأطفال والشباب والكبار لاستكشاف العملية الإبداعية.

ويشتمل البرنامج على 15 ورشة عمل للكبار والصغار بمشاركة سبعة فنانين في موقعين بدبي هما مكتبة الصفا للفن والتصميم، وورشة الصنّاع التابعة لـ«تشكيل» في «السركال أفنيو» بقيادة فنانين مقيمين في الدولة. ومن التقنيات التقليدية وصولاً إلى الممارسات العصرية، تم تصميم ورش العمل لإشعال شرارة الخيال، وتعزيز ثقة الأفراد بإبداعهم، وبناء حس مجتمعي من خلال التجارب الفنية المشتركة، كما يوفر البرنامج البيئة الشاملة والداعمة للتعلّم والإبداع والنمو.