الامارات | «جمعة الماجد» ينظم ندوة افتراضية بمناسبة «اليوم العالمي للأرشيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أول من أمس، ندوة افتراضية بمناسبة «اليوم العالمي للأرشيف»، الذي يُصادف التاسع من يونيو من كل عام. وجاءت الندوة تحت عنوان «توظيف التقنيات الحديثة في الأرشفة: نماذج وتطبيقات من واقع المؤسسات»، وشارك في تقديمها خبير التراث الرقمي الدكتور محمد إسماعيل أحمد، ومدير مركز إدارة الوثائق في مطارات سلطنة عمان حمد علي السعدي، وأدارتها رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في المركز شيخة المطيري.

وهدفت الندوة، التي شهدت حضور عدد كبير من المتخصصين والمهتمين بمجال الوثائق والأرشيف، إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تعتمدها المؤسسات في حفظ وإدارة وثائقها.

وبدأت الندوة بمحاضرة للدكتور محمد إسماعيل، تناول فيها المحاور المختلفة لتوظيف التقنيات والأنظمة الرقمية في تعزيز كفاءة العمل، ورقمنة الوثائق والمحفوظات وإدارتها، إضافة إلى إتاحتها للمتخصصين وغير المتخصصين، كما تطرّق إلى دور بعض التقنيات في المتابعة المستمرة للمتغيرات التي تُسهم في استدامة المواد المحفوظة. بعد ذلك استعرض حمد السعدي تجربة مركز إدارة الوثائق في مطارات عُمان، مشيراً إلى تصميمه وفق أحدث المواصفات الفنية، كما تناول التقنيات المستخدمة في المركز، مثل الشريط الرقمي (الباركود) ونظام «سحاب» لإدارة الوثائق، الذي يضم مزايا متقدمة كالتوقيع الإلكتروني، وتتبع الوثائق، وربطها بالمراسلات، وتقنية التعرّف الضوئي إلى الحروف (OCR).