تعرف على مرض اليوتيوبر مستر بيست.. ظل 14 يوما دون طعام واكتفى بالماء

القاهرة - سمر حسين - صحة

جيمي دونالدسون، المعروف على الإنترنت باسم «Mr Beast»، اكتسب شهرة واسعة على يوتيوب بفضل تحدياته المتزايدة في تعقيدها، مثل قضاء 100 ساعة داخل الأهرامات أو البقاء 7 أيام عالقًا في كهف، ولكن قبل أشهر، بدأ الشاب البالغ من العمر 27 عامًا تحديًا جديدًا، حيث اقتصر على شرب الماء فقط دون تناول الطعام لمدة 14 يومًا.

مستر بيست الذي يزن حوالي 110 كيلو جرامات، قرر اتباع نظام الصيام المتقطع لخسارة الوزن، وفي فيديو حديث على يوتيوب، تم مشاهدته أكثر من 3 ملايين مرة، تحدث عن كيف قام بتحدي التوقف عن الطعام لمدة 14 يوما، وذلك خلال حديثه مع الساخر ثيو فون.

ما هو مرض مستر بيست؟.. دفعه لخسارة الوزن

أشار «مستر بيست» إلى أنه يعاني من مرض كرون (مرض الأمعاء الالتهابي)، وأنه كان يأمل أن يساعد الصيام في تقليل الالتهابات التي يسببها هذا المرض، وقال: «كرون مرض سيء، وأردت أن أريح جسمي من الطعام لمعرفة ما إذا كان ذلك سيساهم في تقليل الالتهاب».

وتُشير الإحصائيات إلى أن حوالي نصف مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون من مرض كرون، الذي يتسبب في ألم مبرح، وإسهال، وإرهاق، وفقدان وزن شديد.

الصيام المتقطع حيلة مستر بيست لخسارة الوزن.. خسر 19 كيلو

على الرغم من أن هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الصيام المتقطع الذي أصبح شائعًا في أوائل العقد 2010 يعمل بشكل جيد، إلا أن الخبراء لا يزالون منقسمين حول فعاليته والتأثيرات الصحية المحتملة على المدى الطويل.

ويقول البعض إن من يمارسون الصيام غالبًا ما ينتهي بهم الأمر بتناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة، ما يعني أنهم لا يقللون من استهلاكهم للسعرات الحرارية وهي الطريقة المعروفة للتخلص من الوزن الزائد، كما يحذرون من أن الصيام قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، والنوبات القلبية، أو الوفاة المبكرة.

وقال «بيست»: «صمت لمدة 14 يومًا، فقط كنت أشرب الماء، خسرت حوالي 20 رطلاً، ولكن بعد اليوم الخامس أو السادس، كنت مرهقًا جدًا، ولا يوجد لدي طاقة».

وتابع: «قمت بإجراء فحص DEXA قبل الصيام الممتد، حيث يتم قياس الدهون والعضلات، وفقدت حوالي 6 أرطال من العضلات، وكان ذلك محبطًا جدًا، فقدت 13 رطلاً (5.9 كجم) من الدهون، حتى بعد أن بدأت في تناول الطعام، العضلات لم تعد بنفس السرعة».

وأضاف: «كان الوقوف أمرًا قاسيًا، والمشي كان صعبًا جدًا لأنك بلا طاقة، كنت فقط متعبًا طوال الوقت، وكنت متعبًا جدًا حتى أنني لم أتمكن من التفكير بوضوح».

خلال تحدي الصيام الذي استمر لمدة أسبوعين، أظهر وزن "مستر بيست" خلال القياسات اليومية أنه في اليوم الثالث كان قد فقد ما يقارب 4 أرطال، حيث بلغ وزنه 98.2 كجم، ولكن بحلول اليوم السادس، كان وزنه قد انخفض إلى 95.3 كجم، وفي اليوم العاشر وصل إلى 93.5 كجم.

وفي اليوم الثاني عشر، وصل وزنه إلى 92.7 كجم، قائلًا: «كنت أشعر بالغثيان لدرجة أنني لم أستطع التصوير لأكثر من 20 دقيقة دون أخذ استراحة للجلوس، وفي نهاية اليوم شعرت وكأنني على وشك أن يغشى علي».

ونقلًا عن «ديلي ميل» ففي اليوم الرابع عشر، بعد تصوير فيديو للطهي مع الشيف الشهير غوردون رامزي قرر أخيرًا إنهاء صيامه وتناول شطيرة إفطار، ومع ذلك، قام فورا ببصق الشطيرة خوفًا من الإصابة بمتلازمة إعادة التغذية، وهي حالة تحدث عند زيادة مفاجئة في السعرات الحرارية ما يتسبب في اختلال التوازن في السوائل والأملاح، ما قد يؤثر على وظيفة القلب، وهو ما يعني أن الأشخاص الذين يقومون بالصيام يجب أن يخضعوا لمراقبة مستمرة.

وفي آخر فحص له في اليوم الرابع عشر، كان وزنه 91.6 كجم، ما وضع مؤشر كتلة الجسم (BMI) في الفئة الصحية.

ورغم تجربته الصعبة، حذر مستر بيست من محاولة تنفيذ هذا النوع من الصيام دون إشراف طبي، حيث كان لديه فريق من الأطباء لمتابعة حالته بشكل مستمر طوال فترة الصيام، بما في ذلك مراقبة العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم للتأكد من أنه لم يكن معرضًا لخطر نوبة قلبية أو ما هو أسوأ.

وتؤكد الدراسات أن التعرض المفرط للكيتونات يمكن أن يكون ضارًا للقلب، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ما هو داء كراوان.. مرض مستر بيست؟

داء كرون هو أحد أنواع الأمراض الالتهابية المعوية (IBD)، التي تتسبب في التهاب وتهيج أنسجة الجهاز الهضمي، إذ يؤدي إلى أعراض مثل آلام البطن، الإسهال الشديد، التعب، فقدان الوزن، وسوء التغذية، نقلًا عن الموقع الطبي mayoclinic.

ويؤثر داء كرون في مناطق مختلفة من الجهاز الهضمي، تختلف من شخص لآخر، وعادة ما يصيب نهاية الأمعاء الدقيقة وبداية الأمعاء الغليظة، حيث يمتد الالتهاب في بعض الأحيان إلى الطبقات العميقة للأمعاء.

وداء كرون مرضًا مؤلم ومجهد، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة أو مهددة للحياة.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج شافٍ لهذا المرض، إلا أن العلاجات المتاحة يمكن أن تخفف من أعراضه بشكل كبير، بل وتساعد في التعافي على المدى الطويل مع العلاج المناسب، ويمكن للمصابين أن يواصلوا حياتهم اليومية بشكل طبيعي.