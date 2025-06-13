ينتمي برج الحوت إلى دائرة الأبراج المائية، ويختم ترتيب الأبراج الفلكية الاثنى عشر، حيث يحتفل مواليده في الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 20 مارس ويحكمه كوكب المشتري، وله صفات عديدة أبرزها أن علماء الفلك يعتبرون وجود برج الحوت كآخر دائرة الأبراج الفلكية، ما يجعله كأنه يحمل خلاصة الأفكار والمشاعر، حيث يمتلك خبرة كل ما تعلمته الأبراج الأخرى، ولذلك يبدو أكثر رحمة وقدرة على التعاطف والتفهم للآخرين، ولديه إحساس عالٍ مع قدرة على التعامل مع الواقع وماديته.

إلا أن برج الحوت قد يتوافق مع أبراج معينة كالأبراج المائية التي تحمل نفس صفاته وهما برج السرطان وبرج العقرب، كما يتوافق مع بعض الأبراج الترابية كبرج الثور، لكن ما مدى توافقه مع الأبراج النارية الثلاثة: برج الحمل وبرج الأسد وبرج القوس؟

إذا كنت ترغبين في معرفة ذلك، عليك متابعة مقالنا الذي يلقي الضوء على توافق برج الحوت مع الأبراج النارية في الحب.

صفات برج الحوت في الحب

إحساس برج الحوت مرهف وعميق جداً، فهو عاطفي ويُعتبر أحد أكثر العلامات حساسية. نظراً لأنّ آماله وأحلامه مهمة جداً بالنسبة له، فإنه يدرك أنّ آمالك وأحلامك مهمة جداً بالنسبة لك أيضاً، وسيكون هناك لإلهام تطلعاتك وتشجيعها ودعمها.

يتميز مواليد برج الحوت بالخيال الواسع، والقدرة على الإبداع، فغالباً ما يمتلكون مواهب متعددة. إنهم حساسون بشكل مفرط، وهو ما يجعلهم يتعاطفون مع من حولهم بسهولة.

يبحث برج الحوت عن الحب والرومانسية في علاقته مع الشريك، ويزدهر بالحب واللطف. فضلاً عن كونه غير أناني، إنه نوع لطيف جداً من الناس.

يستمتع بمشاركة النصائح أو مجرد التواجد لدعم شريكه عندما يمر بوقت عصيب. يفعل أي شيء لجعل شريكه يبتسم. في بعض الأحيان يتم استغلال لطفه وطيبته، نظراً لأنه لا يطلب أبداً أي شيء في المقابل، ما قد ينتهي به الأمر في علاقات يكون فيها الجهد من جانب واحد.

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برج الحوت والحب - مصدر الصورة من freepik

توافق برج الحوت وبرج الحمل في الحب

برج الحمل هو أحد الأبراج الأقل توافقاً مع برج الحوت. يمكن أن يكون مغروراً ويُعرف بتهوره ولا يفكر قبل التصرف. إنه متحمس وعاطفي وقائد بالفطرة، ويحب أن تكون لديه الأشياء بطريقته الخاصة، ونتيجة لذلك قد يؤذي مشاعر الحوت الحساس وغير الأناني بشكل متكرر. لكن هذا لا يعني أن هذين البرجين محكوم عليهما بالفشل. هذا يعني فقط أنه سيتعين عليهما بذل بعض الجهد لفهم رغبات واحتياجات بعضهما البعض. إذا تعامل برجا الحمل والحوت مع تحديات العلاقة كفرصة للتعلم من بعضهما البعض، بدلاً من حجة للفوز، فيمكن أن يكون لهما اتحاد قوي طويل الأمد يساعدهما على بناء علاقة عاطفية قوية.

توافق برج الحوت مع برج الأسد في الحب

يُعرف كل من برج الأسد والحوت بكرمهما، لكن برج الحوت العاطفي المفرط يمكن أن ينغلق عندما يريد الأسد الناري الجدال. إن التعبير عن الذات أمر حيوي لكل منهما. ومع ذلك إن طريقة تعبيرهما تختلف كثيراً عن بعضهما البعض حتى إنهما قد يفهمان بعضهما البعض بطريقة خاطئة في بعض الأحيان. المشكلة هي أن الكثير من صفاتهما الشخصية وقيمهما الأساسية تتعارض، لذلك قد يكون من الصعب أن تستمر علاقتهما على المدى الطويل خاصة في الحب.

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توافق برج الحوت مع برج القوس في الحب

قد يكون مولود الحوت البرج الأكثر رومانسية في دائرة الأبراج ويبحث عن قصة حب خيالية. ويتمتع برج القوس بسمعة كونه غير ملتزم، مما يعني أنه في بعض الحالات، يمكن أن يتصادم هذان البرجان. رغم أنه قد يكون لديهما بعض الأشياء المشتركة، إلا أنهما يأتيان من عنصرين فلكيين متعارضين، النار والماء وبالتالي يعبران عن طاقتهما بطرق قد تكون غير متوافقة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون برج القوس صادقاً بشكل مؤلم، في حين أن برج الحوت يمكن أن يكون حساساً وإذا كان التواصل سيئاً، فمن المحتمل ألا تنجح العلاقة.

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