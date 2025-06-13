عاجل| انسداد شرايين القلب.. تفاصيل مرض مسلم المفاجئ بعد أسابيع من حفل زفافه

القاهرة - سمر حسين - صحة

وعكة صحية مفاجئة تعرّض لها الفنان مسلم، وزوجته يارا تامر، بعد أسابيع قليلة من إعلان زواجهما، إذ كشف الفنان مسلم، عن تفاصيل الأزمة، قائلًا: «في الصباح أصبت بانسداد في أحد شرايين القلب، وفي المساء كدت أنا وزوجتي نفقد حياتنا معًا، أرجو من الجميع ألا يبخل علينا بالدعاء».

ماذا يعني انسداد شرايين القلب؟

وفقًا لما ذكره الدكتورة علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، فإنّ انسداد شرايين القلب أحد الأمراض القلبية الأكثر انتشارًا، وسببًا رئيسيًا للوفاة عالميًا، سواء للرجال أو النساء، إذ يحدث عندما تتراكم اللويحات (تكوينات من الدهون والكوليسترول والكالسيوم ومواد أخرى) داخل الشرايين التاجية، وهي الأوعية الدموية المسؤولة عن تغذية عضلة القلب بالدم، وفي حال عدم العلاج ومرور الوقت، قد تتصلب هذه اللويحات وتتسبب في تضييق الشرايين، ما يحد من تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى القلب.

أعراض شائعة لانسداد شرايين القلب

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لـ انسداد شرايين القلب، ما يلي، نقلًا عن الموقع الطبي webmd:

ألم الصدر

يُعد ألم الصدر، أو الذبحة الصدرية، العرض الأبرز لانسداد شرايين القلب، فعندما تتراكم اللويحات وتضيّق الشرايين، فإنها تمنع تدفق الدم الكافي إلى عضلة القلب، مما يسبب إحساسًا بالثقل أو الضغط في الصدر.

عادةً ما يزول هذا الألم خلال دقائق قليلة من الراحة، ويظهر بشكل خاص بعد المجهود البدني أو الضغط العاطفي.

ألم شديد في الصدر

إحساس بالضغط، الضيق، أو الألم في الصدر، قد ينتشر إلى الذراعين، الرقبة، الفك، أو الظهر.

ضيق التنفس

يؤدي انسداد شرايين القلب إلى عدم قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية احتياجات الجسم، ما يسبب شعورًا حادًا بضيق في الصدر، صعوبة في التنفس، واحتياج شديد للهواء، وقد يتطور إلى الشعور بالإرهاق والتعب الشديد.

أعراض أخرى:

عرق بارد

دوار مفاجئ

غثيان

عسر هضم

حرقة معدة

ألم في البطن

ضيق في التنفس

سعال

شحوب الوجه

تعب شديد

قلق

إرهاق

تسارع أو عدم انتظام في ضربات القلب.

شعور بالإرهاق حتى مع المجهود البدني البسيط.

زيادة دقات القلب

ارتفاع عدد ضربات القلب عن المعدل الطبيعي

تورم الساقين: يعد من الأعراض الشائعة التي قد تشير إلى مشاكل في القلب والشرايين.

تفاصيل تعرض مسلم وزوجته لوعكة صحية

وأعلنت زوجة المطرب مسلم، تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في الساعات القليلة الماضية، والتي استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، بعد ساعات قليلة من تعرضها لأزمة صحية واحتجازها في المستشفى.

ونشرت يارا، صورة له من داخل المستشفى على جهاز الأكسجين عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مع رسالةً مؤثرة تطلب فيها الدعاء لزوجها، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بالليل وهو يتعب، أصحى ألاقيه بالشكل ده.. لا اعتراض على قضاء ربنا، بس والله إحنا تعبنا، ادعوا لمسلم عشان تعبان أوي، وقلبي وجعني عليه.. إحنا ما لناش غير بعض، وإحنا الاتنين تعبنا جدا.. يقال إن دعاء أربعين شخصا غريبًا لقضاء الحاجة مستجاب، فأرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل وفك الكرب».