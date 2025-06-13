عاجل| نكهات مدمرة تجذب الشباب.. «الصحة العالمية» تصدر تحذيرا عاجلا

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال جهود منظمة الصحة العالمية حول الوعي ضد معركة التبغ والتدخين ملموسة، إذ تحاول بين الوقت والآخر تسليط الضوء على مخاطر التدخين بكافة أشكاله، وكيف يقع فيه الشباب والأطفال، فريسة لنكهاته المختلفة التي تجعله أسهل طريقة للإدمان تنتهي بالوفاة.

منظمة الصحة العالمية: التبغ يقدم بطرق مُغرية رغم مخاطره القاتلة

واليوم، أكدت منظمة الصحة العالمية أن شركات التبغ تواصل الترويج لمنتجاتها من خلال استخدام النكهات الجذابة، والتغليف اللافت، والحملات الإعلانية المكثفة، في محاولة مستمرة لاستقطاب مستهلكين جدد، وخصوصًا من فئة الشباب.

وتُشير الإحصاءات إلى أن ما يزيد على مليون دولار يُنفَق كل ساعة على الإعلانات لتوسيع قاعدة المستخدمين، رغم إدراك هذه الشركات أن منتجاتها تتسبب في وفاة نحو نصف من يستخدمونها.

8 ملايين وفاة سنويًا

وفي حلقة جديدة من برنامج «العلوم في خمس»، المُقدم عبر منصات منظمة الصحة العالمية، أوضحت سيمون سانت كلير، خبيرة مكافحة التبغ بالمنظمة، أن صناعة التبغ على دراية تامة بأن منتجاتها تتسبب في وفاة نحو 8 ملايين شخص حول العالم سنويًا، ولذلك فهي تسعى باستمرار إلى جذب مستخدمين جدد، لتعويض من يفقدون حياتهم بسببها.

ولأنّ تلك المنتجات شديدة الضرر، فإنّها تُسوّق بطريقة جذابة، خاصة لفئة الشباب، ويُعد استخدام النكهات أحد أبرز وسائلها في ذلك.

_

النكهات وسيلة للإغراء والإدمان

وأشارت كلير إلى أنّ التبغ في شكله الطبيعي لاذع وغير مغرٍ، لكن إضافة نكهات مثل النعناع، أو المانجو، أو العلكة، أو الفانيليا، تمنحه مظهرًا أقل خطورة، ما يجعله أكثر جاذبية.

وذكرت أنّ هذه النكهات ليست اختيارًا عشوائيًا، بل تُستخدم بعناية لجذب الأفراد، خاصة صغار السن، ثم الإبقاء عليهم مدمنين، وتُظهر الدراسات أن النكهات تُعد من الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطفال والمراهقين لبدء استخدام منتجات التبغ والنيكوتين، ما يؤدي لاحقًا إلى الإدمان.

التغليف والتصميمات الخادعة

تلجأ شركات التبغ إلى استخدام تصميمات بسيطة وألوان براقة تمنح منتجاتها طابعًا فاخرًا أو نظيفًا، وبينت كلير أن هذا الانطباع مضلل، فليس هناك ما يُسمى بـ«تبغ آمن» فمثلًا، تُسوَّق السجائر الخفيفة بتصميمات أنيقة وأبعاد أصغر تُستهدف بها النساء، وغالبًا ما يُربط استخدامها بالأناقة والرقي، رغم أنّها لا تقل ضررًا عن السجائر العادية.

الجيل الجديد من منتجات التبغ: مظهر أنيق وخطر كبير

تطرقت كلير أيضًا إلى السجائر الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ«vapes»، التي أصبحت أكثر شيوعًا بين الشباب، حيث تأتي بتصاميم شبيهة بأجهزة USB أو أحمر الشفاه، ما يُسهل إخفاءها عن الوالدين والمعلمين، وأكدت أن هذه المنتجات تشكل مصدر قلق خاص لأنها تستهدف الأطفال والمراهقين بشكل مباشر.