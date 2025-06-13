علامات مبكرة تدل على أنك في طريق الخرف.. راقبها جيدا

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخرف حالة عصبية تنكسية تؤثر بشكل كبير على حياة الملايين، إذ يتسبب بشكل أساسي في مشكلات بالذاكرة واللغة والمزاج لدى المرضى، واليوم، حذر خبراء من التغيرات التي تطرأ على الحواس، مثل البصر والسمع والتذوق واللمس والتوازن، وكيف تكون علامات مبكرة على الخرف، إذ تظهر قبل سنوات من ظهور الأعراض المعروفة على نطاق واسع، ويعتمد الأطباء عادةً على أدوات، مثل اختبارات الذاكرة والمقابلات، لتقييم هذه الجوانب عند تشخيص الحالة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يقول العلماء الآن، إن هناك أدلة قوية تشير إلى أن الخرف يبدأ بالتأثير على الحواس قبل وقت طويل من ظهور العلامات التقليدية، وهو ما يمنح الأمل في أن التغيرات الحسية، قد تُستخدم كإنذار مبكر، ما يتيح تشخيص المرض في وقت أبكر بكثير.

ودعا العلماء إلى تضمين هذه التغيرات في اختبارات تشخيص الخرف القياسية، التي كانت تركز في السابق بشكل أساسي على تسجيل صعوبات الذاكرة، خاصة أن التشخيص المبكر للخرف يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية، لأنه على الرغم من أن المرض لا يمكن الشفاء منه، فإن العلاجات يمكن أن تخفف الأعراض، وأحيانًا تُبطئ من تطور الحالة.

وضم الفريق البحثي ثلاثة خبراء في الخرف، وهم البروفيسورة أندريا تايلز من جامعة سوانزي، والدكتورة إيما ريتشاردز من الصحة العامة في ويلز، والبروفيسور يان كريملاشك من جامعة تشارلز في براج، وجاءت من بين الأعراض المبكرة الشائعة: النسيان، تكرار الحديث، التغيرات المفاجئة في المزاج، صعوبة الكلام، وتغيرات في الشخصية.

ماذا وجد الخبراء حول علامات الخرف؟

قال البروفيسور كريملاشك، إن توسيع منهج التشخيص ليشمل ما هو أبعد من اختبارات الذاكرة، يفتح المجال لاكتشاف الخرف في مراحله ما قبل السريرية، حين تكون العلاجات وتعديلات نمط الحياة أكثر فاعلية.

وأضافت الدكتورة ريتشاردز: «العديد من المرضى أفادوا بأنهم لاحظوا تغيرات حسية قبل سنوات من تشخيصهم بالخرف، لكن هذه الأعراض غالبًا ما يتم تجاهلها خلال التقييمات المعرفية المعتادة، ففهم هذه التغيرات والتعامل معها مبكرًا يمكن أن يُحدث تحولًا كبيرًا، إذ يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تقديم الدعم العاطفي والاجتماعي الضروري في فترة قد تكون مربكة ومقلقة بالنسبة للمريض»، متابعة: «بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم التغيرات في الحواس يمكن أن يساعد الأطباء على تأكيد تشخيص الخرف».

وارتبط الخرف خاصة علاماته المبكرة، سابقًا بتغيرات في الإدراك الحسي، وبما أن الحالة تنكسية عصبية، أي أنها تؤدي إلى ضمور تدريجي في الدماغ وفقدان في حجم أنسجته، فإن ذلك يُعتقد أنه يؤثر على عمل الحواس، حتى في المراحل الأولى، وفي وقت سابق من هذا العام، أشار أطباء أعصاب إلى أن فقدان حاسة الشم قد يكون من أولى علامات الخرف، ويظهر قبل عشر سنوات من الأعراض المعروفة.

وليس فقط حاسة الشم هي المتأثرة، بل حتى اضطرابات الرؤية ومشكلات التوازن تُعد من أقدم العلامات، لكنها غالبًا ما تُهمَل، خصوصًا لدى المرضى الأصغر سنًا.

مشكلات العين والرؤية أولى العلامات

وفي مقال نُشر في وقت سابق من هذا العام على موقع «ذا كونفرسيشن»، كتبت مولي موراي، خبيرة في الخرف المبكر من جامعة غرب اسكتلندا، أن المشكلة في العينين قد تكون أول علامة على الحالة بالنسبة لكثير من المرضى.

وقالت: «تشير الأبحاث إلى أن نحو ثلث المصابين بمرض الزهايمر المبكر (أكثر أنواع الخرف شيوعًا)، كانت أعراضهم الأولى تتمثل في مشكلات في التنسيق وتغيرات في الرؤية»

علامة تظهر قبل 20 عاما

حذر خبراء من أن مشكلات الإدراك المكاني، مثل الوقوف قريبًا جدًا من الآخرين، قد تكون أيضًا من علامات التحذير، ويمكن أن تظهر قبل عشرين عامًا، من الأعراض التقليدية.

ما مرض الزهايمر؟

أوضح الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، لـ«الوطن»، أن الزهايمر هو مرض يصيب الدماغ ويؤثر على فصوص المخ، إذ يتميز المرض بأعراض الخرف، ويؤثر بشكل خاص على القدرة على التذكر والتعلم.

أعراض مرض الزهايمر

تتضمن أعراض مرض الزهايمر، وفقًا لكامل، ما يلي:

ضعف في الذاكرة.

ضعف التقدير السليم للأمور.

قلة التركيز والانتباه.

تغيرات في مهارات التفكير.

اضطراب وتغيرات السلوك.

نسيان الأشخاص، الأسماء، والأماكن.

علامات تحذيرية لمرض الزهايمر

هناك بعض العلامات التحذيرية المهمة التي قد تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر، ومن أبرزها:

فقدان الذاكرة خلال الحياة اليومية.

الضياع في أماكن مألوفة أو تكرار الأسئلة.

مواجهة مشكلة في التعامل مع الأموال.

عدم معرفة كيفية إتمام المعاملات الشخصية.

صعوبة إكمال المهام المألوفة.

وضع الأشياء في غير موضعها، وعدم القدرة على تتبع الخطوات للعثور عليها.