الامارات | جامعة عجمان تفوز بـ «أفضل مشروع جامعي» في تحدّي «الأثر المستدام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت جامعة عجمان بجائزة «أفضل مشروع جامعي»، ضمن تحدي مجرى «الأثر المستدام 2025»، عن مشروعها البيئي «تخضير المجتمعات: مشروع زراعة أشجار القرم»، ونافس المشروع أكثر من 200 مبادرة من مختلف إمارات الدولة، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 20 مشروعاً متميزاً.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في معهد SEE - المدينة المستدامة في دبي، تحت رعاية وبحضور وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء «مجرى»، عبدالله بن طوق المري، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد.