الامارات | على خطى تراث عريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قافلة من الجِمال في مسير تدريبي بمنطقة الذيد في الشارقة، تسير على خطى تاريخ وتراث عريق، ويعد «مشي الهجن» جزءاً من نطاق السرعات التي تستخدمها الإبل في حركتها، حيث تراوح بين المشي والخبب والصفيف والدلي والركض.

وتحظى سباقات الهجن بمكانة خاصة في دولة الإمارات، فهي أحد أبرز روافد التراث الإماراتي التي ارتبطت بالعادات والتقاليد، وأسهمت في بناء وتشكيل الهوية الوطنية للشعب الإماراتي جيلاً بعد جيل.