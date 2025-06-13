الامارات | الحياة تعود لمتنزه استُوحي منه فيلم «أفاتار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزالت الصين 51 طناً من القمامة من منطقة جنوبية خلابة تشتهر بقمة صخرية ظهرت في فيلم هوليوود الشهير «أفاتار»، بعد تداول مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها كهوف قديمة تُستخدم مكب نفايات. ومتنزه تشانغ جيا جيه، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والتي كانت مصدر إلهام للمناظر الطبيعية في فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون عام 2009.

وقال مسؤولون إداريون في مقاطعة سيلي، على حساب رسمي على تطبيق «وي تشات»، إن 51 طناً من القمامة أزيلت من كهفي داتيانكينج ويانججيابو، وإن بعضها يعود إلى الفترة بين عامي 2010 و2016.