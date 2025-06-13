الامارات | «ديزني» تُقاضي «ميدجورني» المولِّدة للصور بالذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت «ديزني» و«إن بي سي يونيفرسال» دعوى قضائية بالمحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس، ضد منصة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي «ميدجورني»، متهمتين إياها باستخدام محتواهما من دون تصريح لتطوير واجهاتها.

ومنذ إطلاق منصة «تشات جي بي تي»، رفع العديد من كبار اللاعبين في قطاعَي الموسيقى والإعلام، دعاوى قضائية ضد شركات للذكاء الاصطناعي التوليدي، متهمين إياها باستخدام المحتويات المنشورة عبر الإنترنت من دون مراعاة حقوق الملكية الفكرية، لكن الشركات العاملة في قطاعَي السينما والتلفزيون ظلت حتى الآن بعيدة عن هذا المنحى، على الرغم من دعوة رابطة الكتاب الأميركيين (WGA) الاستوديوهات رسمياً، في ديسمبر الماضي، إلى «عدم الوقوف مكتوفة الأيدي»، وتصف «ديزني» منصة «ميدجورني» بأنها «موزع رقمي يُنتج باستمرار نسخاً غير مرخصة من الأعمال» التي تُنتجها استوديوهات عملاقي الترفيه، وفقاً لاستدعاء قُدّم إلى المحكمة.

وتشمل هذه الشركات تحت مظلة ديزني: «مارفل» و«لوكاس فيلم» (سلسلة «حرب النجوم» ومشتقاتها)، و«تونيتث سينتشري»، ومن جانب «إن بي سي يونيفرسال»: «يونيفرسال» و«دريم ووركس».

وعرضت الشركتان أمثلة تُظهر كيف يمكن لطلب بسيط، كما تقولان، أن يُولّد صورة لـ«دارث فيدر» (حرب النجوم) أو شخصيات «مينيينز»، أبطال العديد من أفلام الرسوم المتحركة التي تُوزّعها «يونيفرسال».

وتُقدّر المجموعتان إيرادات «ميدجورني» بـ300 مليون دولار في عام 2024، بعد عامين فقط من إنشائها، وطلبت الشركتان من المحكمة إصدار أمر لـ«ميدجورني» بالتوقف عن استخدام محتواهما من دون إذن، إضافة إلى الأمر باسترداد أي إيرادات محققة، ودفع تعويضات.