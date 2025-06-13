الامارات | رسالة حب بـ 54 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعرض رسالة حب كتبها نجم فرقة البيتلز، جون لينون، لزوجته الأولى، سينثيا باول، للبيع في المزاد قريباً، وفق ما أعلنت دار كريستيز للمزادات، أمس، وتُقدّر قيمة هذه الرسالة، المكتوبة في أبريل 1962، بـ40 ألف جنيه إسترليني (54 ألف دولار)، وستُعرض بمزاد علني في التاسع من يوليو المقبل في لندن.

وقد صاغ جون لينون الرسالة عندما كان في سن الـ21، بينما كانت الفرقة تُقيم في هامبورغ، وكتب المغني في الرسالة: «أحبكِ، أحبكِ، أحبكِ، وأفتقدكِ بشدة»، وأضاف: «أرجوكِ انتظريني ولا تحزني، واعملي بجد»، ويذكر لينون في الرسالة أيضاً صديقه المقرب وعازف «غيتار الباص» الأول في فرقة البيتلز، ستيوارت ساتكليف، بعد أيام قليلة من وفاته قائلاً، إنه فكّر في زيارة خطيبته أستريد قبل أن يغير رأيه.

وفي رسالته، أعرب لينون أيضاً عن معارضته لخطط سينثيا لمشاركة منزل مع دوروثي رون، صديقة مكارتني آنذاك، كاتباً: «لن نكون وحدنا أبداً»، كما انتهز الفرصة للشكوى من عادات صديقه بول مكارتني الليلية، متذمراً من شخيره.

والتقت سينثيا باول وجون لينون خلال دراسة الفنون، في ليفربول عام 1957، قبل وقت طويل من أن يصبح نجماً لموسيقى الروك، وقد كانت في الـ18 من عمرها وهو في الـ17.

وتزوجا عام 1962، لكن لينون ترك سينثيا ليتزوج يوكو أونو عام 1968.

وفي عام 2005، كشفت سينثيا في كتاب سيرة ذاتية بعنوان «جون»، أنها كانت تتعرض للإساءة من لينون أحياناً، لكنها ظلت مفتونة بجاذبيته.

وقضى جون لينون عام 1980 بعدما قتله شخص يدعى مارك ديفيد تشابمان، بالقرب من سنترال بارك.