لايف ستايل

الامارات | الأرشيف والمكتبة الوطنية يُقيّم منجزات خطته الاستراتيجية

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الأرشيف والمكتبة الوطنية يُقيّم منجزات خطته الاستراتيجية 1/2
  • الامارات | الأرشيف والمكتبة الوطنية يُقيّم منجزات خطته الاستراتيجية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف والمكتبة الوطنية يُقيّم منجزات خطته الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد الأرشيف والمكتبة الوطنية خلوته القيادية لعام 2025، التي استعرض فيها أولويات استراتيجيته المؤسسية 2023-2032، وناقش خطته لمواصلة إنجاز برنامج استراتيجيته، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطرقت الخلوة لأبرز إنجازات المرحلة السابقة، والتحديات والحلول الملائمة لها، وركزت على أهمية استلهام أرقى الممارسات العالمية، وأكثر التجارب تميزاً، وسلط الأرشيف والمكتبة الوطنية الضوء على إنجازات إداراته، والمبادرات الوطنية والمشروعات المجتمعية التي أطلقها، على ضوء توجيهات القيادة الرشيدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements