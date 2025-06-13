الامارات | «اللوفر أبوظبي» يحتفي بـ «ملوك إفريقيا وملكاتها»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل «اللوفر أبوظبي» بمعرضه «ملوك إفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه»، المستمر منذ أربعة أشهر، واستقطب أكثر من 182 ألفاً و391 زائراً، ما يعكس الإقبال المتزايد في المنطقة على استكشاف السرديات الثقافية العالمية.

وزار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، المعرض الذي يقام بالتعاون مع متحف كيه برانلي - جاك شيراك، وكانت تلك المرة الأولى التي يُقام فيها مثل هذا المعرض في دولة الإمارات والمنطقة، حيث قدم لمحة استثنائية عن حياة وإرث أبرز الشخصيات المرموقة وأكثرها نفوذاً في إفريقيا، كما عمل متحف اللوفر أبوظبي أيضاً في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات يقع مقرها في دولة الإمارات، بما في ذلك متحف جوجنهايم أبوظبي ومؤسسة الشارقة للفنون، إضافة إلى جهات خاصة لإعارة الأعمال الفنية، والعديد من المؤسسات الإفريقية الشهيرة.

وأبرزت زيارة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ارتباط القيم التي يجسدها المعرض بالقيم الإماراتية المتعلقة بالانفتاح الثقافي، والشمول، والتعايش، حيث سلطت الضوء على أهمية تعميق الفهم المشترك بين مختلف الثقافات، والاحتفاء بالإرث الإنساني المشترك من خلال الفن، وشمل المعرض عرض مقتنيات ملكية تعكس مهارات حرفية رائعة، ورموزاً مقدسة للسلطة الروحية، وأغراض احتفالية تُجسد المكانة البارزة التي حظيت بها الأسر الملكية الإفريقية من منظور الثقافة، وكذلك من المنظور التاريخي. ومن المقرر أن تستمر رحلة معرض «ملوك إفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه»، حيث سيُقام المعرض في متحف كيه برانلي - جاك شيراك في باريس عام 2027، ما سيعزز بشكل أكبر الدور الذي يسهم به المعرض في تعزيز الحوار بين الحضارات وتعميق الفهم العالمي للإرث التاريخي الثري الذي تتميز به قارة إفريقيا.