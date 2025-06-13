الامارات | «المالية» تُخرّج كوادر مواطنة في «الاستدامة والمحاسبة الحكومية»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة المالية تخريج 100 من موظفي الحكومة الاتحادية أتمّوا بنجاحٍ سلسلة من البرامج والدبلومات التخصصية، في مجالات الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية، خلال حفل نظمته في دبي، أمس.

وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة المستمر بإعداد الكفاءات المواطنة القادرة على قيادة مستقبل الإدارة المالية العامة في الدولة، كما تأتي في إطار مشروع شامل أطلقته الوزارة لبناء قدرات الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، ويرسخ أفضل الممارسات في الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية، وفق أعلى المعايير العالمية.

حضر الحفل الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، مريم محمد الأميري، ورئيس الجامعة الأميركية في دبي، الدكتور كايل لونج، والمديرة التنفيذية لإدارة شؤون العلاقات في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، لوسيا مارتن، وعدد من مديري الإدارات في الجهات الاتحادية، ومن ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمهنية الدولية.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة المتواصل بتطوير رأس المال البشري، وتمكينه من أدوات ومعارف تواكب المتغيرات المتسارعة في المحاسبة والمالية العامة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.