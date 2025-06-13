الامارات | «الشارقة للنشر» تنال شهادة أفضل بيئة عمل للعام الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» على شهادة «أفضل بيئة عمل» لسنة 2025-2026، للعام الثاني على التوالي، التي تمنحها منظمة «Great Place To Work» العالمية المعنية بثقافة بيئة العمل، وذلك تكريماً لجهود المنطقة الحرة وإنجازاتها في تطوير ثقافة بيئة العمل المزدهرة والإيجابية، وتعزيز ثقة وجودة حياة الموظفين العاملين فيها.

محمد يوسف

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