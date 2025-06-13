الامارات | جهاز ملاحة روسي ذكي للمكفوفين دون إنترنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر فريق في جامعة «نوفوسيبيرسك» الروسية التقنية الحكومية، نظام ملاحة مزوداً بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على السير والتعرّف إلى العوائق.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن دائرة العلاقات العامة في الجامعة قولها إن النظام يتميز عن غيره بقدرته على العمل من دون اتصال بالإنترنت، ولا يتطلب سوى هاتف ذكي، وأوضح إيغور أفدييف، أحد مطوري المشروع، أن المستخدم يُحمّل التطبيق الذي طوره فريق الجامعة، ويشغل الكاميرا، ويثبت الجهاز على الصدر، وبعدها تبدأ شبكة عصبية مدربة خصيصاً لذلك في العمل، حيث يتعرّف الذكاء الاصطناعي إلى البيئة المحيطة، ويُبلغ المستخدم صوتياً.

ويتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على تحذير المستخدم من وجود حواجز على مسافة خمسة أمتار لتجنّب إرباكه، كما يستطيع الاستجابة للعوائق المفاجئة، حيث يعالج التطبيق الإطارات في 300 مللي ثانية.