تحذير من تناول الخبز لمرضى السيلياك.. كيف تكتشف الإصابة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت هيئة الدواء المصرية، من الإصابة بمرض السيلياك (Celiac Disease)، مؤكدة أنه قد يتسبب فيه تناول رغيف الخبز، إذ يكون عدوًا خفيًا لبعض الأشخاص، ما يسبب لهم اضطراب مناعي مزمن يصيب الأمعاء الدقيقة نتيجة تناول مادة الجلوتين، وهي عبارة عن بروتين يوجد في القمح والشعير، وبعض الحبوب الأخرى.

ماذا يحدث عند تناول الخبز؟

أوضحت «هيئة الدواء» عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أنه عند تناول الجلوتين من قبل الأشخاص المصابين بالسيلياك، يهاجم الجهاز المناعي بطانة الأمعاء الدقيقة، ما يؤدي إلى تلف الأنسجة المعوية، وسوء امتصاص العناصر الغذائية، وقد يتسبب ذلك في مشكلات صحية خطيرة على المدى الطويل.

أعراض مرض السيلياك

إسهال مزمن.

إمساك.

فقدان في الوزن.

انتفاخ وألم في البطن.

تعب وإرهاق مستمر.

فقر دم مزمن (أنيميا).

تأخر في النمو لدى الأطفال.

ونصحت هيئة الدواء المصرية، بضرورة التشخيص المبكر والالتزام بنظام غذائي خالٍ من الجلوتين، باعتبارهما الأساس لتجنب المضاعفات.

ما علاقة الخبز بالسيلياك؟

والسيلياك، هو الداء البطني، ويعني حدوث اضطراب مناعي ذاتي، أي تفاعل مناعي يهاجم بطانة الأمعاء الدقيقة، ويؤدي إلى تلف الزغابات المعوية، وهي المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، ويتسبب فيه تناول الجلوتين، وهو بروتين موجود في القمح (الخبز) والشعير والجاودار، نقلًا عن الدكتورة آلاء عبدالغني، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحاتها لـ«الوطن».

وأوضحت آلاء، أن هذا التلف يعرقل امتصاص الفيتامينات والمعادن، ما ينتج عنه سوء تغذية ومضاعفات صحية خطيرة إذا لم يكتشف المرض مبكرًا ويجري التعامل معه بشكل صحيح.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

يزداد احتمال الإصابة بالداء البطني لدى الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى يعانون من هذا المرض، وكذلك لدى من يعانون من أمراض مناعية مثل السكري من النوع الأول، أو من متلازمات وراثية كمتلازمة داون، كما أن وجود اضطرابات في الغدة الدرقية أو الإصابة بالتهاب القولون المجهري، قد يزيدان من خطر التعرض لهذا المرض.

مضاعفات خطيرة لإهمال العلاج

إهمال علاج الداء البطني، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل سوء التغذية الحاد، فقر الدم المزمن، هشاشة العظام، ضعف في الخصوبة، بالإضافة إلى اضطرابات عصبية تشمل الصرع أو الاعتلال العصبي الطرفي، كما يرتبط المرض غير المعالج بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة التي تصيب الأمعاء الدقيقة.