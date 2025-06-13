الامارات | «العيد في دبي» يختتم أسبوعاً من الاحتفالات الممتعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدلت دبي الستار على الاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي جمعت الآلاف من السكان والزوّار في أسبوع نابض بالحياة، مع نحو 120 تجربة مصممة خصيصاً للمناسبة، وامتلأت أجواء المدينة بالبهجة والترفيه والتجارب التي لا تُنسى، مع حفلات موسيقية مذهلة، وأنشطة وباقات رائعة في وجهات سياحية عائلية، وعروض تسوّق لا تُضاهى، وتجارب ضيافة عالمية المستوى، وغيرها الكثير، ورحّب برنامج احتفالات «العيد في دبي» - الذي نظّمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على مدار أسبوع كامل - بالأصدقاء والعائلات للاستمتاع بأجواء العيد مع تجارب استثنائية تناسب الجميع، وقدمت فعاليات واحتفالات العيد في دبي مجموعة من اللحظات الرائعة والذكريات التي لا تُنسى، ما عزز مكانة المدينة وجهةً عالميةً قادرةً على تقديم تجارب استثنائية.

تجارب نابضة بالحياة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تُواصِل احتفالات العيد في دبي إظهار قدرة المدينة على تقديم تجارب مميّزة نابضة بالحياة، وتجمع بين التقاليد الأصيلة والابتكار، فيما يعكس نجاح احتفالات هذا العام، التزام دبي بتنظيم فعاليات عالمية المستوى، وأنشطة ترفيهية عائلية، وعروض تسوّق وضيافة استثنائية تستقطب سكان المدينة وزوارها على حد سواء، وبناء على النجاح الذي حققناه خلال عيد الأضحى المبارك، فإننا نواصل جهودنا وتركيزنا على تقديم تجارب مذهلة تحتفي بأجواء مدينتنا التي تفتح أبوابها أمام الزوّار من مختلف أنحاء العالم على مدار العام، وسوف يشهد موسم الصيف إقامة فعاليات وأنشطة وعروض متنوعة تعزز من مكانة دبي وجهةً مفضلةً للزيارة».

عروض حصرية

قدّم قطاع التجزئة في دبي للمتسوقين 1685 عرضاً ترويجياً حصرياً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية الممتعة، والعروض والسحوبات والجوائز القيّمة في مراكز التسوق، وتألقت المدينة مع فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي استمرت من 30 مايو الماضي إلى الأول من يونيو الجاري، وقدمت تخفيضات تصل إلى 90% على 573 علامة تجارية رائدة داخل أكثر من 3000 متجر مشارك في 90 مركزاً ووجهةً للتسوّق، ما شكّل فرصة مثالية لشراء هدايا العيد، وتجديد محتويات خزانات الملابس، واقتناء أحدث الأجهزة الإلكترونية.

وأضفت العروض الخاصة التي قدمتها أبرز متاجر التجزئة، مثل مجموعة دبي للمجوهرات، المزيد من التألق على احتفالات العيد، بينما قدمت مجموعة مراكز التسوّق في دبي، ووجهات التسوّق المفضلة لدى الجميع مجموعة كبيرة من العروض التراثية، وورش العمل المتخصصة، والهدايا التذكارية، وغيرها الكثير.

فنادق وتجارب طعام

وقدمت فنادق دبي أكثر من 40 باقة إقامة مختلفة صُممت لتناسب جميع الأذواق، من المنتجعات الشاطئية إلى الفنادق الصحراوية وفنادق المدينة النابضة بالحياة، وقدمت كذلك تخفيضات للعائلات والأصدقاء، ومزايا إضافية مثل رصيد السبا، ووجبات طعام مُخفضة، بجانب دخول مجاني إلى المعالم السياحية، وتألقت تجارب الطعام في جميع أنحاء المدينة، حيث قدّم 35 مطعماً عروض مأكولات خاصة باحتفالات العيد، بدءاً من البوفيهات الفاخرة، وصولاً إلى قوائم الطعام المصممة خصيصاً للمناسبة، واستمتعت العائلات أيضاً بتجارب رائعة في أكثر من 20 وجهة عائلية وثقافية، تنوعت بين التجارب المميّزة في أحضان الطبيعة، والتجارب التكنولوجية المتطورة، والأنشطة التعليمية الممتعة. واستضافت دبي ثماني فعاليات وحفلات موسيقية رئيسة مناسبة لجميع الأعمار، شملت مزيجاً من الموسيقى والكوميديا والعروض المسرحية والترفيهية التي قدمتها كوكبة من ألمع النجوم.

• 8 فعاليات وحفلات موسيقية رئيسة.

• 120 تجربة مصممة خصيصاً للمناسبة.