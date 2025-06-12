أعراض متحور كورونا الجديد نيمبوس.. اذهب إلى الطبيب فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما يزال متحور كورونا الجديد N.B.1.8.1، سببًا للرعب العالمي، أسوة بما حدث منذ 5 أعوام مضوا، عقب تفشي الفيروس التاجي، خاصة مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية بعد ظهوره في مناطق بآسيا، مؤكدة أنه أصبح متحور قيد المراقبة.

وأكدت بيانات من وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA)، اكتشاف 13 حالة من المتحور الجديد نيمبوس المعروف علميا باسم NB.1.8.1، في إنجلترا حتى الآن، ما دفع العديد للبحث عن أعراض متحور كورونا الجديد.

أعراض متحور كورونا الجديد نيمبوس

يقول الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، إن متحور كورونا الجديد NB.1.8.1، يتميز بسرعة عالية في انتقال العدوى والانتشار، ما يجعله يشكل خطرًا كبيرًا، مؤكدا أنه لم ترصد حالات في مصر حتى الآن، موضحا أن أعراضه تشمل:

الحمى.

السعال.

الشعور بالإرهاق.

فقدان حاستي الشم والتذوق.

التهاب الحلق.

الصداع.

الآلام الجسدية.

الإسهال.

الطفح الجلدي.

تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

نصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد

قدم الحداد، مجموعة من الإرشادات الصحية للوقاية من متحور كورونا الجديد نيمبوس، وغيره من الفيروسات التنفسية المنتشرة، وتشمل:

الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

التهوية الجيدة وعدم البقاء لفترات طويلة في الأماكن المغلقة.

غسل اليدين بانتظام والحفاظ على النظافة الشخصية.

التغذية السليمة، خاصة الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة الدهون والسكريات.

الإكثار من شرب السوائل التي تحتوي على فيتامين C، مثل عصير البرتقال والليمون.

ممارسة الرياضة بانتظام.

النوم المبكر والكافي.

تجنب التدخين بكل أشكاله، لأنه يضعف المناعة بشكل كبير.