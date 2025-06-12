مكياج عروس ناعم من وحي أمينة خليل يُبرز ملامح وجهكِ بأسلوب طبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 01:20 مساءً - توّجت الممثلة أمينة خليل قصة الحب التي جمعتها بالمصور أحمد زعتر بحفلَي زفاف طغت عليهما أجواء من الحب والرومانسية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين من العروسين، إضافة إلى عددٍ كبيرٍ من نجوم ونجمات الوسط الفني. أُقيم الحفل الأول في مصر، والثاني في اليونان، وتحديداً في مدينة أثينا. وخلالهما، تألقت العروس أمينة خليل بإطلالتين جماليتين ناعمتين بدت فيهما كالأميرات. فاختارت مكياج العروس الناعم الذي يبرز ملامح الوجه بأسلوب طبيعي، مع تسريحة الكعكة المشدودة، التي سلطت الضوء على مكياجها ووجهها في آن.

فإذا كنتِ من محبات المكياج الناعم للعروس، استوحي مكياجك هذا الصيف من عروس الموسم في الوسط الفني أمينة خليل، واعتمديه بأسلوبين مختلفين استوحيهما من إطلالتيها في حفلي مصر واليونان.

أمينة خليل في حفل زفافها الأول بمكياج ترابي ناعم

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في حفلها الأول الذي أُقيم في مصر، أطلَّت العروس أمينة خليل بمكياج ترابي ناعم أضفى على ملامحها دفئاً وأنوثةً راقيةً، وبدت كأنها تستمد إشراقها من وهج الطبيعة. فإن كنت تفضلين اللمسات الدافئة والمشرقة، إليكِ خطوات تطبيق هذا المكياج بأسلوب بسيط وأنيق:

تحضير البشرة: ابدئي بتنظيف بشرتك جيداً وتطبيق البرايمر المناسب لنوعها لتثبيت المكياج. اختاري فاونديشن بتركيبة خفيفة وقريبة من لون بشرتك، وادمجيه جيداً باستخدام إسفنجة مبللة لنتيجة طبيعية.

ابدئي بتنظيف بشرتك جيداً وتطبيق البرايمر المناسب لنوعها لتثبيت المكياج. اختاري فاونديشن بتركيبة خفيفة وقريبة من لون بشرتك، وادمجيه جيداً باستخدام إسفنجة مبللة لنتيجة طبيعية. إخفاء العيوب وتعزيز الإشراقة: استخدمي الكونسيلر لتغطية الهالات تحت العين وبعض الشوائب، ثم ثبتيه ببودرة شفافة ناعمة تضمن بقاء الإطلالة مشرقة وغير لامعة.

استخدمي الكونسيلر لتغطية الهالات تحت العين وبعض الشوائب، ثم ثبتيه ببودرة شفافة ناعمة تضمن بقاء الإطلالة مشرقة وغير لامعة. العيون بالظلال الترابية: اختاري تدرجات البيج والبرونزي لتظليل الجفون. طبقي لوناً بيجياً دافئاً على كامل الجفن المتحرك، وأدمجي معه اللون البرونزي عند الزاوية الخارجية بأسلوب السموكي الناعم. لا تنسي وضع لمسة لامعة خفيفة على مدمع العين لتوسيع النظرة.

اختاري تدرجات البيج والبرونزي لتظليل الجفون. طبقي لوناً بيجياً دافئاً على كامل الجفن المتحرك، وأدمجي معه اللون البرونزي عند الزاوية الخارجية بأسلوب السموكي الناعم. لا تنسي وضع لمسة لامعة خفيفة على مدمع العين لتوسيع النظرة. الأيلاينر والماسكرا: اكتفي بخط رفيع من الأيلاينر البني المائل إلى الداكن عند خط الرموش العلوية، مع تمرير الماسكرا السوداء لإبراز الرموش بكثافة معتدلة. الهدف هو الحفاظ على نعومة النظرة دون مبالغة.

اكتفي بخط رفيع من الأيلاينر البني المائل إلى الداكن عند خط الرموش العلوية، مع تمرير الماسكرا السوداء لإبراز الرموش بكثافة معتدلة. الهدف هو الحفاظ على نعومة النظرة دون مبالغة. الحواجب والوجنتان: قومي بتمشيط الحواجب وملئها بخفة باستخدام قلم أو بودرة بنفس لونها الطبيعي. ثم مرري البلاشر بلون مشمشي ناعم على عظمة الخد، مع لمسة من الهايلايتر عند أعلى الوجنة وجسر الأنف لتعزيز التوهج الطبيعي.

قومي بتمشيط الحواجب وملئها بخفة باستخدام قلم أو بودرة بنفس لونها الطبيعي. ثم مرري البلاشر بلون مشمشي ناعم على عظمة الخد، مع لمسة من الهايلايتر عند أعلى الوجنة وجسر الأنف لتعزيز التوهج الطبيعي. الشفاه: اختاري أحمر شفاه بلون نيود خفيف مائل إلى الوردي، بتركيبة مخملية خفيفة تبرز شكل الشفاه من دون أن تطغى على بقية الإطلالة.

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أمينة خليل في حفل زفافها الثاني بمكياج نيود مع الكحل البني الخفيف

حفل زفاف أمينة خليل في اليونان- تصوير لميس مجدي



في الحفل الثاني في أثينا، اتجهت أمينة خليل إلى أسلوب مكياج أكثر نعومةً وشفافيةً، يعكس صفاء البحر وجمال الأجواء اليونانية. فاعتمدت مكياج نيود مشرقاً، مزيّناً بخط كحل بني رفيع، زاد من عمق نظرتها ونعومتها في آن. إليكِ خطوات اعتماده:

القاعدة النقية: نظّفي بشرتك جيداً وطبقي سيروم مرطباً خفيفاً يمد البشرة بالإشراقة. ثم استخدمي فاونديشن بتركيبة مائية تغلّف البشرة بطبقة شبه شفافة، وتمنحك تغطية موحدة من دون أن تخفي ملمحك الطبيعي. الكونسيلر والتحديد الناعم: استعيني بالكونسيلر تحت العين وعلى زوايا الفم والأنف لإضاءة النقاط الداكنة. لا تكثري من البودرة، بل طبقي كميةً خفيفةً فقط في مناطق اللمعان لضمان بقاء المكياج ناعماً ومرناً. العيون مع الكحل البني: طبقي ظلال عيون نيود بلون عاجي فاتح على كامل الجفن، وادمجي معها ظلاً آخر باللون البيج الناعم عند كسرة العين. ثم مرري قلم كحل بنياً عند خط الرموش العلوية، مع دمجه بواسطة فرشاة صغيرة لنتيجة انسيابية. الماسكرا والحواجب: مرري طبقة واحدة فقط من الماسكرا لتكثيف الرموش من دون تكتل. ثم سرّحي الحواجب واملئي الفراغات بحركات خفيفة تشبه الشعيرات. الوجنتان والشفاه بلون البشرة: اعتمدي بلاشر نيود مائل إلى الوردي الخفيف على تفاحة الخد. أما الشفاه، فاختاري لوناً يلامس لون بشرتك الطبيعي، بتركيبة مرطبة ولمسة لامعة خفيفة توحي بالامتلاء والنضارة.

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مكياج العروس أمينة خليل بين البساطة والتوازن

حفل زفاف أمينة خليل في اليونان- تصوير لميس مجدي



بأسلوب أمينة خليل في يومها الكبير، يمكنك أن تبرزي ملامحك بلمسات خفيفة تعكس جمالك الحقيقي، وتمنحك في الوقت نفسه إطلالة عصرية راقية. السر في مكياج العروس الناعم هو التوازن بين البساطة والتفاصيل المدروسة، لتظهري بأبهى حلّة في ليلة العمر.