9 تسريحات شعر جديدة وأنيقة لصيف 2025 على طريقة نوال الزغبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 01:20 مساءً - تقوم النجمة اللبنانية نوال الزغبي حالياً بطرح أغنيات ألبومها الجديد "ماضي وفات" على مراحل وبشكل تدريجي، ما يشوق جمهورها ويجعله في انتظار دائم لجديدها.

بالتوازي مع ذلك، تتألق نوال الزغبي بأجمل الإطلالات الجمالية التي تضيف إليها لمسات متجددة بنفحة عصرية جذابة، هي التي لطالما عُرفت بأناقتها وحسن اختياراتها الجمالية على مدى مسيرتها الفنية التي تمتد لسنوات طويلة. فهي تتقن لعبة الاختيار، سواء لجهة أساليب المكياج التي تبرز ملامحها وتجعلها أكثر شباباً، أو لجهة تسريحات شعرها الجديدة والمتنوعة التي تعزز من حجم شعرها وتزيدها شباباً وحيوية.

في التالي، نرصد من "الخليج 365"، تسع تسريحات شعر جديدة وأنيقة لصيف 2025 على طريقة نوال الزغبي.

تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع مع الغرة المشدودة

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تُعد هذه التسريحة من أكثر الإطلالات التي تليق بالأجواء الصيفية والمناسبات الرسمية وغير الرسمية. فهي تمنحك مظهراً حيوياً ومشرقاً من دون تكلف، وتعزز من حجم الشعر بشكل أنثوي أنيق، فيما تضفي الغرة المشدودة لمسة عصرية وجريئة تبرز ملامح الوجه بجاذبية لافتة.

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تسريحة الشعر الويفي المنسدل بتموجات طبيعية

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التموجات الطبيعية تبقى الخيار الآمن والجذاب لكل امرأة ترغب في إطلالة بسيطة لكن مفعمة بالأناقة. تختار نوال الزغبي هذا الأسلوب كثيراً، فهو يعكس روحها المرحة والعفوية، ويمنحها مظهراً ناعماً يتماشى مع أجواء الصيف، خصوصاً عند تنسيقه مع مكياج نيود مشرق.

تسريحة ذيل الحصان الويفي المنخفض المزينة بالورود

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لمناسبات الصيف الخارجية كحفلات الخطوبة أو السهرات الشاطئية، تعتمد نوال تسريحة ذيل الحصان المنخفض بتجعيدات ناعمة ولمسة رومانسية بفضل الورود الطبيعية أو الاصطناعية على تاج الرأس. هذه التسريحة تضيف بعداً أنثوياً راقياً وتُظهر أناقتها الهادئة بطريقة غير تقليدية.

تسريحة الشعر الويفي المنسدل الجانبية

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تميل نوال في بعض إطلالاتها إلى تسريحات الشعر الجانبية، لا سيما الويفي المنسدل على جهة واحدة، ما يمنحها إطلالة كلاسيكية بلمسة هوليوودية. هي تسريحة تبرز عظمة الوجنتين وتُضفي بعداً أنيقاً على أي فستان سهرة تُطل به.

تسريحة الشعر المالس المنسدل بالفرق الجانبي

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تعكس هذه التسريحة بساطتها الراقية. الشعر المالس مع الفرق الجانبي يمنح نوال الزغبي إطلالة عصرية ومتجددة، تليق بالإطلالات النهارية كما المسائية، وتناسب صاحبات الذوق الهادئ اللواتي يبحثن عن لمسة أنيقة من دون تعقيد.

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تسريحة الشينيون العالية مع الغرة الجانبية المالسة

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في إطلالات نوال الرسمية أو في حفلات السهرات، تطل أحياناً بتسريحة الشينيون المرتفعة مع الغرة الجانبية المالسة، فتجمع بين الأناقة والرقي. هذه التسريحة تمنح الوجه طابعاً مشدوداً وتُبرز تفاصيل المكياج بأسلوب ناعم وفاخر.

تسريحة ذيل الحصان العالية المموج مع الغرة المشدودة

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تتميز هذه التسريحة بالطابع الديناميكي والحيوي، وهي خيار مثالي لمناسبات الصيف التي تتطلب إطلالة لافتة ومريحة في الوقت نفسه. الغرة المشدودة تعطي لمسة عصرية، بينما تضيف التموجات حجماً وحركة طبيعية جذابة.

تسريحة الشعر المبلل المنسدل بالفرق الجانبي

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هذه التسريحة هي واحدة من الإطلالات الجمالية الجريئة التي تعتمدها نوال الزغبي في الصيف، حيث يبدو الشعر وكأنه مبلل، مع لمعة جذابة وفرق جانبي واضح. هذه التسريحة تبرز ملامح الوجه وتتناسب مع المكياج القوي أو الميتاليك، وتعكس روح الصيف اللاهبة بإطلالة واثقة.

تسريحة الكعكة العالية المصقولة بالغرة المسحوبة بالكامل

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تمنح هذه التسريحة نوال الزغبي مظهراً مشدوداً وأنيقاً، بخاصة مع الكعكة المرتفعة التي تعكس الرقي والبساطة. الغرة المسحوبة بالكامل إلى الخلف تُظهر ملامح الوجه وتمنح العنق طولاً وجاذبية، ما يجعل هذه التسريحة خياراً مثالياً للسهرات الصيفية الراقية.