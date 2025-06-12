مرض ملك أحمد زاهر.. إليك الأسباب وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرضت الفنانة الشابة ملك زاهر، الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر، لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، اضطرتها لدخول المستشفى أكثر من مرة في فترة قصيرة، ويُذكر أن ملك زاهر تعرضت لنوع من أنواع الحساسية تسبب في تورم ملحوظ في أجزاء متفرقة من جسدها، ما أثار قلق متابعيها ومحبيها، ورغم خضوعها للفحوصات والتحاليل الطبية، لم يتمكن الأطباء حتى الآن من تحديد السبب الدقيق وراء هذه الأزمة الصحية، وشاركت ملك جمهورها تفاصيل حالتها عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة أن الأزمة جاءت بشكل مفاجئ، وطلبت من الجميع الدعاء لها.

تفاصيل الأزمة الصحية لملك زاهر

بدأت أزمة ملك زاهر الصحية بشكل مفاجئ، حيث لاحظت ظهور تورم في مناطق مختلفة من جسدها، مصحوبًا بإرهاق شديد وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، ولم تكن ملك تعاني من أي أمراض مزمنة أو مشاكل صحية سابقة، ما زاد من حيرة الأطباء وأسرتها حول سبب هذه الأعراض المفاجئة.

أسباب التورم المفاجئ

يوضح استشاري أمراض الجلدية والحساسية محمد شلبي، أن هناك عدة أسباب لحدوث تورم مفاجئ في الجسم، منها:

الحساسية الشديدة تجاه بعض الأطعمة أو الأدوية أو حتى لدغات الحشرات.

التهابات الكلى أو مشكلات في الجهاز المناعي.

أمراض نادرة مثل الوذمة الوعائية أو أمراض المناعة الذاتية.

أعراض مصاحبة للتورم

أغلب الحالات المصابة بتورم مفاجئ تعاني من:

احمرار أو حكة في الجلد

شعور بثقل أو ألم في المناطق المتورمة

أحيانًا صعوبة في التنفس أو اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء

كيف يتم التشخيص؟

ويوضح شلبي أنّ التشخيص يبدأ دومًا بأخذ التاريخ المرضي الكامل للمريض، ثم إجراء فحص سريري دقيق، وبعد ذلك، يتم طلب تحاليل دم شاملة واختبارات لوظائف الكبد والكلى، إضافة لفحوصات مناعية متخصصة إذا لزم الأمر.

أنواع الحساسية التي قد تسبب التورم

الحساسية التي تسبب تورمًا مفاجئًا قد تكون:

حساسية مفرطة Anaphylaxis، وهي أخطر الأنواع وتحتاج تدخلًا سريعًا.

حساسية تجاه دواء معين أو طعام.

حساسية من لدغات الحشرات أو بعض المواد الكيميائية.

طرق العلاج المتبعة

يوضح استشاري الجلدية، أنّ العلاج في مثل هذه الحالات يعتمد على سرعة التدخل، ويشمل:

إعطاء أدوية مضادة للحساسية «مضادات الهيستامين».

استخدام الكورتيزون للسيطرة على التورم.

مراقبة العلامات الحيوية للمريض باستمرار.

وفي الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى دخول العناية المركزة، ومن المهم أيضًا متابعة الحالة بعد الخروج من المستشفى، وإجراء فحوصات دورية حتى التأكد من زوال الأعراض وعدم تكرارها.

متى يجب القلق والتوجه للطبيب فورًا؟

إذا ظهر تورم مفاجئ في الجسم، خاصة إذا صاحبه صعوبة في التنفس أو ألم شديد أو فقدان للوعي، يجب التوجه للطوارئ فورًا، فهذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على تفاعل مناعي خطير يهدد الحياة.