الامارات | ابن تامر حسني في العناية المركزة للمرة الثالثة خلال أسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاطف كثيرون مع الفنان تامر حسني بعد مرض ابنه الأصغر آدم، وتعرضه لانتكاسة صحية، حيث يحظى حسني بمحبة غامرة في الشارعين المصري والعربي.

وكشف مصدر مقرب من الفنان المصري أن صحة ابنه الأصغر "آدم" قد تدهورت مجدداً وقرر الأطباء إدخاله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

و في تصريحات صحفية أن الطفل "آدم" الذي لم يتم عامه السابع، كان قد أصيب بآلام شديدة في جانبه الأيمن، واستمر الألم عدة ساعات وبعد نقله إلى المستشفى اكتشف الأطباء وجود تضخم بالزائدة الدودية.

كما تابع المصدر أنه تم إجراء جراحة عاجلة للطفل لاستئصال الزائدة، وتحسنت حالته بشكل بسيط، إلا أنه تعرض إلى مضاعفات كبيرة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة مرة أخرى، وبعد خروجه عاد للمستشفى مرة ثالثة خلال أسبوع.

وأوضح أن الصغير مازال يحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وهو متواجد بالمستشفى برفقة والدته وبعض أفراد أسرته لحين استقرار حالته. كما تداعى فنانون وفنانات من أصدقاء حسني للاطمئنان عليه والوقوف معه في أزمته.

وانفصل حسني عن زوجته الفنانة بسمة بوسيل عام 2023، عقب زواج استمر لـ 12 عاما، ولديهما 3 أبناء هم: تاليا وأمايا وآدم.