طرق كسب برج السرطان حب الآخرين ويتكيف مع الأبراج الأخرى

ينتمي برج السرطان إلى دائرة الأبراج المائية وهو البرج الرابع في ترتيب الأبراج الاثني عشر ويحكمه كوكب القمر، ويخلق مواليده في الفترة الممتدة من 22 يونيو إلى 22 يوليو، وأصحاب هذا البرج يتميزون بصفات عديدة وملفتة أبرزها حسهم الإنساني العالي وحبهم للعائلة والآخرين، فهم مرهفو الحس ونراهم يساعدون من حولهم، ويعملون بجهد على إسعاد الآخرين، وينتمون إلى العائلة والاستقرار بشكل كبير.

وإذا كنت ترغبين في معرفة كيف يكسب برج السرطان حب الآخرين، ويتكيف مع الأبراج الأخرى، إليك هذا المقال من "سيدتي".

كيف يكسب برج السرطان حب الآخرين؟

أكثر ما يجذب الآخرين إلى برج السرطان هو حساسيته تجاه الناس ونطاقه الواسع من القدرات العاطفية.

بالإضافة إلى أن برج السرطان لديه قلب مفتوح، وهو حنون وعطوف لدرجة أن الجميع يشعرون بالراحة الشديدة من حوله.

كما أن برج السرطان مخلص للغاية وعطوف وحامٍ لمن حوله، أيضاً، يوجه برج السرطان اهتمامه نحو الأسرة ويعطي كل ما لديه للعلاقات، لذلك، يقع الناس في حبه بسبب قلبه الطيب والدافئ.

حبه للتكتم يجعله محط أسرار الآخرين، ولكنه يرفض مقابلة الصراحة بمثلها فهو كالبئر العميقة بالنسبة إلى شؤونه الخاصة تماماً كما هو بالنسبة إلى شؤون الآخرين.

كرمه في المشاعر لا غبار عليه لكنه بخيل في الأمور المادية، إذا رق قلبه لمحتاج تردد طويلاً قبل أن يمده بالعون آملاً أن يسبقه غيره إلى ذلك.

ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻳﻤﻴﻞ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻖ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ.

ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻣﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ وجذب الآخرين إليه.

الأبراج الأكثر حساسية وعاطفية وكيفية التعامل معها

كيف يتكيف برج السرطان مع الأبراج الأخرى؟

توافق برج الحمل مع برج السرطان

يجتمع هذان البرجان في علاقة غير تقليدية، حيث إن برج الحمل يعد من الأبراج النارية والسرطان من الأبراج المائية.

توافق برج الثور مع برج السرطان

تشهد العلاقات بين هذين البرجين روعة وتميزاً، حيث تتميز بالعاطفة والدفء، ويتشاركان في الأهداف والطموحات.

توافق برج الجوزاء مع برج السرطان

العلاقة بين برج الجوزاء وبرج السرطان تعتبر ضعيفة وقد لا تستمر طويلاً رغم الانجذاب الفوري بينهما.

توافق برج السرطان مع برج السرطان

هذه العلاقة ناجحة وتحقق نتائج إيجابية، حيث يتمتع كلاهما بارتباط سريع ومريح.



برج السرطان - مصدر الصورة من FREEPIK

توافق برج الأسد مع برج السرطان

التوافق بين برج الأسد وبرج السرطان محدود، نظراً لاختلاف طبيعتيهما النارية والمائية.

توافق برج العذراء مع برج السرطان

يتمتع برج العذراء وبرج السرطان بتقارب كبير بسبب العديد من القواسم المشتركة، وكلاهما يميل للاستقرار والأجواء العائلية.

توافق برج الميزان مع برج السرطان

يسعى برج السرطان دوماً للعيش في علاقة حب، بينما يُعتبر برج الميزان جاذباً ومتناغماً، مما يعزز العلاقة بينهما.

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توافق برج العقرب مع برج السرطان

نسبة التوافق بينهما مرتفعة جداً، نظراً للتقارب الفكري والعاطفي الكبير، مما يجعلهما ينجذبان لبعضهما بسهولة.

توافق برج القوس مع برج السرطان

يسود الفرح بين برج القوس وبرج السرطان حيث يتمتع كلاهما بروح الدعابة، ويجذبان لبعضهما البعض بشكل لافت.

توافق برج الجدي مع برج السرطان

على الرغم من التوقعات، فإن العلاقة بين برج الجدي وبرج السرطان طويلة الأمد، حيث يمد السرطان الجدي بالحب والدفء، بينما يمنحه الجدي الاستقرار الذي يحتاجه.

توافق برج الدلو مع برج السرطان

العلاقة بينهما تحقق نسب نجاح عالية، فكل منهما مستعد لتقبل واحترام اختلاف الآخر، رغم أن التوافق بين شخصيتيهما ضعيف.

توافق برج الحوت مع برج السرطان

العلاقة بين هذين البرجين جيدة نسبياً، حيث يسعى السرطان خلف الأمان والراحة بينما يعيش برج الحوت في عوالم الخيال بعيداً عن الواقع.

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