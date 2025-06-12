6 أطعمة تحارب الشيخوخة من الداخل.. تناولها الآن

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير من الأشخاص عن حلول طبيعية للحفاظ على نضارة بشرتهم وقوة عظامهم، في ظل الضغوط اليومية التي تؤثر سلبًا على الصحة والمظهر الخارجي، وفي طليعة هذه الحلول، يبرز الكولاجين كأحد أهم العناصر الحيوية في الجسم، لما له من دور فعال في دعم مرونة الجلد، وقوة العظام، وحيوية المفاصل.

وينخفض إنتاج الكولاجين تدريجيًا مع التقدم في العمر، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، وضعف المفاصل، وفقدان البشرة لحيويتها، ولأن الوقاية تبدأ من المطبخ، فإنّ التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين أصبح ضرورة وليس رفاهية.

فيعتمد الجسم على النظام الغذائي كمصدر أساسي للكولاجين الطبيعي، بعيدًا عن الحلول التجميلية السريعة والمكملات الصناعية، وتكمن أهمية اختيار أطعمة محددة تحتوي إما على الكولاجين ذاته، أو على العناصر التي تحفز إنتاجه داخليًا، لتحقيق نتائج صحية وجمالية طويلة المدى.

مرق العظام.. المصدر الأغنى بالكولاجين

مرق العظام ليس مجرد طبق شعبي دافئ، بل يُعد من أغنى الأطعمة بالكولاجين الطبيعي المستخرج من العظام والغضاريف بعد الطهي البطيء لساعات، وفي هذا السياق تقول شيماء خفاجي استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مرق العظام يحتوي على كولاجين سهل الامتصاص، فضلًا عن معادن حيوية كالكالسيوم والماغنيسيوم، ما يجعله عنصرًا غذائيًا مثاليًا لصحة العظام والمفاصل، وتناول كوب واحد يوميًا كفيل بتحقيق نتائج واضحة على المدى المتوسط.

الأسماك الدهنية وخاصة السلمون والتونة

الأسماك، خاصة تلك الغنية بالدهون مثل السلمون والتونة، تحتوي على الأحماض الأمينية التي تدخل في بناء الكولاجين، وتضيف خفاجي أنّ جلد السمك يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين، لذا يُفضل تناوله دون إزالة الجلد، كما أن الأوميجا-3 الموجود في هذه الأسماك يعزز مرونة الجلد ويحارب الالتهاب، ما يحمي البشرة من الترهلات والجفاف.

البيض

البيض، وخصوصًا بياضه، يحتوي على أحماض أمينية مهمة مثل البرولين والجلايسين، التي تدخل مباشرة في تركيب الكولاجين داخل الجسم، فبياض البيض غني بالكبريت، الذي يسهم بدوره في امتصاص الكولاجين وتثبيته في الأنسجة، وتناوله بانتظام، وخاصة المسلوق، يساهم في تحسين صحة الجلد والعظام دون أي إضافات صناعية.

الفواكه الحمضية

البرتقال، الليمون، الجريب فروت، واليوسفي من أبرز الفواكه التي تحتوي على فيتامين C، وهو عنصر أساسي لتحفيز الجسم على إنتاج الكولاجين، وتؤكد خفاجي أن فيتامين C ضروري لربط سلاسل الأحماض الأمينية التي تُنتج الكولاجين، كما أنه مضاد أكسدة يحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة، فتناول كوب من عصير البرتقال أو عدة حبات من الفواكه الحمضية يوميًا يعزز بناء الكولاجين ويحافظ على إشراق البشرة.

الخضروات الورقية الداكنة

السبانخ، الجرجير، والكرنب، تُعرف بكونها غنية بالكلوروفيل، الذي يساعد على محاربة الجذور الحرة وتلف الخلايا، إذ تُنشط إنتاج الكولاجين وتحافظ على مرونة البشرة وصحة المفاصل، ويمكن إدخالها في النظام الغذائي اليومي من خلال السلطات، العصائر الخضراء، أو كشوربة مغذية.

المكسرات

الكاجو واللوز من المكسرات الغنية بعنصري الزنك والنحاس، وهما عنصران ضروريان في تصنيع الكولاجي، وحفنة صغيرة من المكسرات يوميًا كفيلة بدعم إنتاج الكولاجين، وتقليل مظهر الخطوط الدقيقة، وترطيب البشرة بعمق، كما أنها مصدر جيد للدهون الصحية التي تحافظ على نضارة الوجه وتقوية الشعر والأظافر.