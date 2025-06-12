الامارات | فساتين وقبعات وحقائب وأحذية الأميرة ديانا .. للبيع في مزاد علني (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دار جوليان للمزادات بالولايات المتحدة، لعرض وصفته بأنه "الأكبر من نوعه"، لعرض مقتنيات خاصة بالأميرة الراحلة ديانا.

ويعرض المزاد الذي يقام في بينينسولا بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، تحت عنوان "أسلوب الأميرة ديانا.. مجموعة ملكية" في 26 يونيو، مجموعة كبيرة من أزياء الأميرة الراحلة ومنها فساتين وقبعات وحقائب وأحذية.

وقال مارتن نولان، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لدار جوليان للمزادات، "هذا أكبر مزاد للأميرة ديانا، إذ لدينا أكثر من 100 قطعة استخدمتها في حياتها ومسيرتها المذهلة... مع الأخذ في الاعتبار أن ديانا نفسها باعت أكثر من 70 فستانًا من فساتينها... عام 1997 لجمع التبرعات لمؤسستها الخيرية".

ومن أبرز المعروضات فستان مزهر مصنوع من الحرير من تصميم بيلفيل ساسون، يعود لعام 1988، وأُطلق عليه "فستان الرعاية" لأن ديانا ارتدته عدة مرات خلال زياراتها للمستشفيات، وتشير التقديرات إلى أنه قد يجلب ما يتراوح بين 200 و300 ألف دولار عند بيعه.

ونفس الرقم قد يحققه فستان سهرة حريريٍ مطرز ذو لون أصفر مائل للبياض، صممته كاثرين ووكر لجولة للأميرة ديانا عام 1986، بينما يقدر منظمو دار جوليان أن يباع طقم أصفر اللون مزهر يتألف من قطعتين، من تصميم بروس أولدفيلد، ارتدته في سباق رويال أسكوت عام 1987، بما يتراوح بين 100 و 200 ألف دولار.

وتشمل المقتنيات الأخرى المعروضة للبيع حقيبة يد من علامة ديور أهدتها سيدة فرنسا الأولى السابقة بيرناديت شيراك لديانا في عام 1995، ورسم لفستان زفاف ديانا في عام 1981 بقطع من قماش التول عندما تزوجت من الأمير تشارلز في ذلك الوقت في عام 1981، وقبعة بلون الخوخ ارتدتها في حفل وداع شهر العسل.

ويشمل المزاد كذلك قطعًا تعود لأفراد بريطانيين آخرين من العائلة المالكة، بمن فيهم الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، وصرح نولان بأن دار جوليان للمزادات باعت في السابق فستانًا يخص ديانا مقابل 1.14 مليون دولار.

وأضاف "يعتبر الناس هذه القطع الآن من الأصول الثمينة، لأنه إذا امتلكها الناس اليوم، فمن المرجح أن يبيعوها في السنوات القادمة بسعر أعلى من السعر الذي اشتروه لها في المزاد".