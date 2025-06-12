تقوية الأظافر طبيعياً... إليك أفضل الوصفات المجرّبة ونصائح فعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 10:20 صباحاً - لا يكتمل سحر الإطلالة، دون أظافر صحية وقوية تعكس العناية بالتفاصيل، لكن عندما تبدأ الأظافر بالتكسر أو الضعف، تتحوّل هذه التفاصيل الصغيرة إلى مصدر إزعاج يومي، لحسن الحظ، لا تحتاجين إلى علاجات مكلفة أو مستحضرات محمّلة بالمواد الكيميائية، فبمكونات طبيعية متوفّرة في منزلك، يمكنك اعتماد طرق فعالة لتقوية الأظافر ومنع تكسرها بطريقة آمنة ومضمونة.

في الآتي، تكشف لك "الخليج 365" وصفات طبيعية مجرّبة تعيد إلى أظافرك قوتها ولمعانها، وتمنح يديك لمسة صحية تنبض بالأنوثة.

أسباب تكسر الأظافر

امرأة تعتني تطبق زيوتاً طبيعية لحماية أظافرها من التكسر -الصورة من freepik.

تكسّر الأظافر ليس مجرد تفصيل عابر، بل علامة تشير إلى خلل ما في روتينك الجمالي أو نظامك الغذائي، ففي كثير من الحالات، يكون السبب وراء الأظافر الهشة هو الجفاف الناتج عن قلة الترطيب أو التعرض المستمر للمنظّفات القاسية من دون حماية، كما أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد، والزنك، والبيوتين، يلعب دوراً رئيساً في ضعف البنية الكيراتينية للظفر، لا ننسى أيضاً تأثير العادات اليومية كالإفراط في استخدام مزيل طلاء الأظافر، أو إهمال تقليمها بطريقة صحيحة، لذلك إذا لاحظت أن أظافرك تتكسّر بسهولة أو تفقد لمعانها الطبيعي، فقد حان الوقت للتوقف عند الأسباب واستعادة توازن العناية من الداخل والخارج.

وصفات طبيعية مجربة لتقوية الأظافر

يمكنك استعادة صحة أظافرك وجمالها، من خلال تطبيق وصفات طبيعية، غنية بالزيوت الطبيعية المغذية، كزيت الزيتون الذي يعتبر من أقوى الزيوت المرطّبة والمغذّية التي تتغلغل في عمق الظفر وتعيد إليه مرونته، أو زيت الخروع، الغني بفيتامين "ج" E، مما يعزز نمو الأظافر ويقويها، بما في ذلك، الثوم الطازج، المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والمقوّية للبنية الكيراتينية، خاصة عند مزجه بزيوت طبيعية مغذية، ولنتيجة متكاملة، يمكن إدراج عصير الليمون كمكوّن محفّز لتفتيح لون الأظافر وتنظيفها من السموم، خصوصاً عند استخدامه مع زيت اللوز أو زيت جوز الهند، هذه العناصر البسيطة، حين تتحوّل إلى روتين منتظم، كفيلة بتحويل أظافرك من باهتة إلى لامعة، ومن هشّة إلى قوية وثابتة، إليك طريقة تحضير هذه الوصفات وتطبيقها:

زيت الزيتون الدافئ مع عصير الليمون

هذه الوصفة تعزز ترطيب الطبقة الكيراتينية وتقوي الأظافر من الجذور.

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

سخّني المزيج قليلاً حتى يصبح دافئاً.

دلّكي أظافرك به يومياً قبل النوم وارتدي قفازات قطنية.

زيت الخروع مع فيتامين "ج" E لتغذية الأظافر

هذه التركيبة غنية بمضادات الأكسدة، وتعمل على تقوية البنية الداخلية للظفر وتعزيز مرونته الطبيعية.

اخلطي محتوى كبسولة فيتامين "ج" E مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

دلّكي الأظافر والجلد المحيط بها عند المساء.

كرري هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوع، وستحصلين على نتائج رائعة.

زيت جوز الهند والثوم المطحون لتطويل الأظافر

رغم رائحته القوية، يُعدّ الثوم من أقوى المكونات الطبيعية لتقوية الأظافر ومنع تكسرها.

اهرسي فصاً من الثوم وامزجيه مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

ضعي الخليط على الأظافر لمدة 10 دقائق.

اغسلي يديك جيداً بالصابون والماء.

كرري تطبيق هذه الوصفة مرتين الى ثلاث مرات أسبوعياً، وستلاحظين فرقاً في الصلابة واللمعان.

ملح البحر وزيت اللوز لإزالة الشوائب

هذه الوصفة تساعد على إزالة الشوائب وتقوية الأظافر من الداخل.

أذيبي ملعقة صغيرة من ملح البحر في نصف كوب ماء دافئ.

أضيفي إليه بضع قطرات من زيت اللوز الحلو.

انقعي أظافرك لمدة 10 دقائق مرتين أسبوعياً.

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6 نصائح فعالة للحفاظ على أظافر صحية:

من عرض كرونثالر ويستوود Kronthaler Westwood - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

في عالم الجمال، تبقى الأظافر مرآة أنوثتك وأناقتك، ولأن التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق، فإن العناية بصحة الأظافر لا تقلّ أهمية عن روتين العناية بالبشرة والشعر، من هنا نقدم لك، مجموعة من النصائح المجربة لتقوية الأظافر ومنع تكسّرها، بما يتناسب مع نمط حياتك اليومية.

احرصي على تناول أطعمة غنيّة بالبروتين، والحديد، والبيوتين مثل البيض، والسبانخ، واللوز والأفوكادو، فهذه العناصر تدعم بنية الأظافر وتقوّي نموّها بشكل طبيعي. دلّكي أطراف أصابعك يومياً بزيوت طبيعية مغذية، مما يمنح أظافرك لمسة ترطيب عميقة وتحفيز الدورة الدموية في هذه المنطقة. تجنّبي إزالة طلاء الأظافر بمزيل يحتوي على الأسيتون القوي أو الفورمالديهايد، واستبدلي به تركيبات لطيفة وخالية من المواد الكيميائية. ارتدي قفازات عند غسل الصحون أو استخدام المنظّفات، فهذه العادات البسيطة تُحدث فرقاً كبيراً في الحفاظ على قوة الأظافر ولمعانها. أدرجي مقوّي الأظافر الغني بالكالسيوم أو الكيراتين ضمن روتينك الأسبوعي، ولا تبالغي في برد الأظافر أو قصّها بشكل مفرط. حافظي على ترطيب يديك وأظافرك باستمرار باستخدام كريم مغذٍّ.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج تجب استشارة طبيب مختص.