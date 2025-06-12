الامارات | بيع دمية "لابوبو" مقابل 150 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت دمية "لابوبو" ضخمة في مزاد علني في بـ150 ألف دولار، وسط طفرة عالمية في الطلب على المنتجات التي تجسد هذه الشخصيات المصنوعة في الصين.

وصمم الفنان كاسينغ لونغ المتحدر من هونغ كونغ دمى "لابوبو" المحشوة الصغيرة التي يمكن تشبيهها بأرنب بهيئة وحش، وتنتجتها العلامة التجارية الصينية "بوب مارت".

وبألوانها الجذابة وفقا لوكالة "فرانس برس"، أصبحت هذه الشخصيات إكسسوارات رائجة في غضون أسابيع قليلة، وحملتها نجمات مثل ليزا من فرقة "بلاك بينك" الكورية الجنوبية والمغنيتين ريهانا ودوا ليبا.

وبيعت دمية باللون الفيروزي لشخصية "لابوبو" بداية هذا الأسبوع، بجسم ورأس مشعرين وبطول 131 سنتيمترا، بسعر هائل بلغ 1,08 مليون يوان (150 ألف دولار) في مزاد ببكين، وفق دار "يونغلي" للمزادات التي أشارت إلى أن هذه القطعة "الوحيدة من نوعها في العالم".

وعُرضت الدمية إلى جانب منتجات أخرى من "لابوبو"، بينها مجسم صغير بشعر بني بطول 160 سنتيمترا، بيع بمبلغ 820 ألف يوان (114 ألف دولار).

ولدى "بوب مارت" أكثر من 400 متجر حول العالم.

وبلغت شعبية ألعاب "لابوبو" المحشوة حدا دفع العلامة التجارية الشهر الماضي إلى إزالتها من متاجرها التقليدية في المملكة المتحدة، نظرا لطوابير الانتظار الطويلة التي قالت إنها تثير مخاوف أمنية.

في سنغافورة، أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة عائلة تسرق دمى "لابوبو" من آلة لتوزيع ألعاب الدببة المحشوة، وفق موقع "إيجيا وان" AsiaOne الإلكتروني السنغافوري.

في الولايات المتحدة، اقتحم لصوص متجرا في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، وسرقوا الكثير من ألعاب "لابوبو"، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومقتنيات ثمينة أخرى، وفقا لشبكة "إيه بي سي".

أدت هذه الألعاب إلى ازدهار سوق إعادة بيعها، بالإضافة إلى مجتمع إلكتروني من المعجبين الذين يتشاركون نصائح لتخصيص ألعابهم المحشوة.