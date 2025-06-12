دليلك لاختيار المشروبات المثالية خلال الموجات الحارة.. خليك في الطبيعي

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال الموجات الحارة، يزداد الإقبال على المشروبات الباردة والطبيعية، سعيًا لتخفيف آثار الحرارة العالية والحفاظ على توازن الجسم، ويوصي الأطباء بضرورة الاهتمام بنوعية المشروبات المتناولة، والتركيز على ما يعزز الترطيب ويقي من الجفاف، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للتأثر مثل الأطفال وكبار السن.

المشروبات الطبيعية أفضل خيار صيفي

أوضحت الدكتورة شيماء خفاجي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجسم في ظل هذه الأجواء يفقد كميات كبيرة من السوائل، وهو ما يتطلب تعويضها بشكل صحي، إذ تقول إن أفضل المشروبات التي يُنصح بها في فصل الصيف هي العصائر الطازجة والمياه المنكهة ومشروبات الأعشاب، فهي تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة وتساهم في ترطيبه دون الإضرار بالصحة، مشيرة إلى أن الماء وحده لا يكفي في بعض الأحيان، مؤكدة على أهمية تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار، إلى جانب العصائر الطازجة.

تحذيرات من المشروبات الغازية

وحذرت من الإفراط في تناول المشروبات الغازية والمصنعة، موضحة أنها تحتوي على نسب عالية من السكر والكافيين، ما قد يؤدي إلى زيادة فقدان السوائل بدلًا من تعويضها، وأضافت أن العديد من الناس يعتقدون أن كل مشروب بارد مفيد، وهذا غير صحيح، فهناك مشروبات تضر أكثر مما تنفع، خصوصًا في ظل درجات الحرارة المرتفعة، ونصحت بالاعتماد على مشروبات عشبية مثل الكركديه، النعناع، الينسون، وماء جوز الهند، والتي تحتوي على فوائد صحية متعددة دون آثار جانبية.

المشروبات العشبية.. ترطيب وفوائد صحية

كما أكدت أن مشروبات الأعشاب لا تقتصر فوائدها على الترطيب فحسب، بل تساهم أيضًا في تهدئة الجسم وتحسين عملية الهضم والتقليل من التوتر العصبي الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، فالكركديه يساعد في خفض ضغط الدم، والنعناع مفيد للمعدة، بينما يُسهم البردقوش في تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب.

نصائح لتغذية صحية في الصيف

اختتمت خفاجي حديثها بعدد من النصائح المهمة لمواجهة موجة الحر: