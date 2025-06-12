عادة يومية قبل النوم تهدد صحتك.. وتسبب تساقط الشعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتجه الكثير من السيدات للنوم بعد الاستحمام دون تجفيف الشعر، ظنًا منهن أن ذلك لا يشكل خطرًا، إلا أن النوم بشعر مبلل قد يكون بداية لمشاكل صحية متعددة، تبدأ بتلف الشعر ولا تنتهي عند حدود فروة الرأس، كما تشير الدراسات والتقارير الطبية إلى أن هذه العادة قد تخلق بيئة خصبة للبكتيريا والفطريات، مما يرفع احتمالية الإصابة بالتهابات، تساقط الشعر، وحتى أمراض الجهاز التنفسي.

أرض خصبة للبكتيريا والفطريات

ويحذر الأطباء وخبراء الجلدية من عادة النوم بشعر مبلل، مؤكدين أن الشعر الرطب أثناء النوم يشكل بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، مما يؤدي إلى تهيج فروة الرأس وظهور القشرة والحكة.

وتقول الدكتورة نويل شيربر، طبيبة الأمراض الجلدية، إن البكتيريا والجراثيم تزدهر في البيئات الدافئة والرطبة، مما يعني أن النوم بشعر مبلل يعزز نمو هذه الكائنات على فروة الرأس والوسادة، وينتج عنه التهابات جلدية، بثور، وحتى حب الشباب، وتضيف: لقد قمت بتشخيص مرضى يعانون من التهابات فروة الرأس والبثور بسبب نومهم على وسادة رطبة بعد الاستحمام.

تأثير الرطوبة

ومن جهته، أوضح أحمد عبدالعزيز، استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشعر المبلل يكون أكثر هشاشة وعرضة للتكسر والتقصف، حيث يتسبب الاحتكاك مع الوسادة في إضعاف ألياف الشعر، ويزيد من تساقطه بشكل ملحوظ، ويشير إلى أن الرطوبة المستمرة تؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية من الشعر، ما يجعله باهتًا وضعيفًا، كما أن تراكم الرطوبة على الوسادة قد يسبب تعفن الفراش ونمو العفن، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الجهاز التنفسي.

ويحذر من أن النوم بشعر مبلل لا يقتصر ضرره على الشعر فقط، بل قد يمتد ليشمل الجلد والجهاز التنفسي، إذ أن الرطوبة المستمرة تخلق بيئة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالحساسية، نزلات البرد، وحتى التهابات الأذن.

وينصح بضرورة تجفيف الشعر جيدًا قبل النوم، واستخدام وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك، وفي حال عدم القدرة على تجفيف الشعر بالكامل، يفضل ربطه بشكل فضفاض لتقليل الضرر.