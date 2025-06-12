الامارات | فنجان قهوة يومياً مفيد جداً لشيخوخة بلا أمراض عند النساء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعدّ الطقوس اليومية لتناول كوب ساخن من القهوة الطازجة ليست مفيدة للمزاج فحسب، بل قد تكون إحدى الطرق التي تُمهّد الطريق نحو شيخوخة صحية للنساء.

وفي دراسة نشرت في مؤتمر التغذية 2025 في أورلاندو، فلوريدا ونقلها موقع "ساينس أليرت" وأجريت على 47,513 امرأة في الولايات المتحدة، ببيانات تمتد لـ 30 عامًا، وجد العلماء أن استهلاك القهوة باعتدال على المدى الطويل يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بمؤشرات الشيخوخة الصحية.

وتقول سارة مهدوي، عالمة التغذية في جامعة هارفارد وجامعة تورنتو: "في حين أن الدراسات السابقة ربطت القهوة بالنتائج الصحية الفردية، فإن دراستنا هي الأولى التي تُقيّم تأثير القهوة على جوانب متعددة من الشيخوخة على مدى ثلاثة عقود".

وتضيف: "تشير النتائج إلى أن القهوة التي تحتوي على الكافيين قد تدعم بشكل فريد مسارات الشيخوخة التي تحافظ على الوظائف العقلية والجسدية". لتقييم التأثير طويل المدى لفنجان قهوة (أو كوبين) يوميًا على الشيخوخة، أجرت مهدوي وزملاؤها دراسةً دقيقةً للبيانات التي جُمعت كجزء من دراسة صحة الممرضات، وهي سلسلة من الدراسات الوبائية التي تبحث في الآثار طويلة المدى لعوامل مختلفة على صحة الممرضات في الولايات المتحدة.

ودرس الباحثون بيانات الصحة والنظام الغذائي المُتناول منذ عام 1984 وحتى عام 2016. وعُرِّفت الشيخوخة الصحية بأنها بلوغ سن السبعين أو أكثر، والحفاظ على وظائف بدنية جيدة، والبقاء خاليًا من 11 مرضًا مزمنًا رئيسيًا، وعدم وجود أي ضعف في الإدراك أو الصحة العقلية أو الذاكرة. كما عدّل الباحثون العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الصحة، مثل التدخين، واستهلاك الكحول، ومستوى النشاط البدني، ومؤشر كتلة الجسم.

وبحلول عام 2016، حدد الباحثون 3706 امرأة مُصنفات ضمن فئة كبار السن الأصحاء. بالنسبة لهذه المجموعة، كان حوالي 80٪ من متوسط ​​استهلاكهن اليومي من الكافيين يأتي من ثلاثة أكواب صغيرة من القهوة.

في المقابل، لم يرتبط الشاي والقهوة منزوعة الكافيين بأيٍّ من مؤشرات الشيخوخة الصحية؛ وارتبط تناول الكولا بتأثير سلبي على مؤشرات الشيخوخة الصحية. بمعنى آخر، كان للقهوة تأثير إيجابي؛ وكان الشاي والقهوة منزوعة الكافيين محايدين؛ وكان للكولا تأثير سلبي.

وبالنسبة للمسنين الأصحاء، زاد كل كوب إضافي من القهوة، حتى خمسة أكواب صغيرة يوميًا، من احتمالية الشيخوخة الصحية بنسبة تتراوح بين 2 و5%. أما بالنسبة لشاربي الكولا، فقد قلل كل كوب يوميًا من احتمالية الشيخوخة الصحية بنسبة تتراوح بين 20 و26%.

بالطبع، القهوة ليست حلاً سحريًا لصحتك؛ فلا يزال عليك الاعتناء بنفسك بطرق أخرى، كما تقول مهدوي. وتوضح قائلةً: "هذه النتائج، وإن كانت أولية، تشير إلى أن العادات الصغيرة والمستمرة يمكن أن تُشكل الصحة على المدى الطويل. قد يُقدم تناول القهوة باعتدال بعض الفوائد الوقائية عند دمجه مع سلوكيات صحية أخرى مثل ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، وتجنب التدخين".