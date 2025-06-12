الامارات | عمل مسرحي مستوحى من تنقلات ركاب «مترو دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن العرض العالمي الأول للعمل الجديد «مذكرات المترو»، من إبداع مجموعة «63 كوليكتب» الفنية، وذلك يومَي 21 و22 يونيو الجاري، في مسرح الصندوق الأسود، ليكون ختام موسم الذكرى السنوية الـ10 لتأسيس المركز، وتتمحور موضوعات العمل الفني حول مبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات.

ويستمد «مذكرات المترو» إيقاعاته من تنقلات الركاب اليومية في «مترو دبي» ليقدّم عرضاً فنياً يحمل في طياته مجموعة من المعاني القيمة والمشاعر المرهفة، وهو من إبداع مجموعة من فناني المسرح الفلبينيين المقيمين في دولة الإمارات وهم: تريكسي دانييل، وخوان جونزاليس، وجومل دوران رييس. ويمزج العرض المميز بين الكلمات والحركات الراقصة والموسيقى الحية، حيث يجسّد اللقاءات العابرة والرحلات الشخصية في انعكاس فريد للتجارب العالمية للمهاجرين وهم يتكيفون مع الحياة في وطنهم الجديد.

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، بيل براجن: «تابعت أعمال مجموعة (63 كوليكتب) الفنية لسنوات عدة، حيث شارك ثلاثة من أعضائها في برنامج (نمو) لتطوير الفنانين، وعندما طرحت تريكسي دانييل فكرة (مذكرات المترو) شعرنا بحماسة كبيرة لدعمهم في تحقيق رؤيتهم وتحويلها إلى إنتاج عالي المستوى».

ويتمحور جوهر العمل المسرحي حول رحلة استكشافية لموضوعات الخسارة والأمل والمرونة والتواصل التي يتردد صداها على نطاق واسع في دولة الإمارات، ويخاطب جميع المسافرين الذين تحولت لديهم رحلات (مترو دبي) إلى أسلوب حياة.

وتشارك في العمل أيضاً الراقصة المحترفة البالغة 19 عاماً، راي كو، التي بدأت مسيرتها الفنية في دبي، وهي عضو في فرقة سينما للرقص، حيث شاركت معها مرات عدة في مركز الفنون خلال طفولتها، وتقدّم راي مجموعة من الحركات الراقصة المفعمة بالخفة والإبداع على المسرح، معبرة عن إحساس عميق بالهوية المختلطة، وبناء مجتمعات جديدة، كما يعكس حضورها التأثير المتنامي للمواهب المحلية على المشهد الثقافي في دولة الإمارات.