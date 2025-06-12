الامارات | خيوط التراث تروي الحكاية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالخيط تلو الخيط، والحكاية تلو الحكاية، يستمر تراث الإمارات محمولاً في الذاكرة، وعلى أكف أجيال تتناقل خبرات متوارثة.. أيادي الخير تنسج وتصنع من تفاصيل التراث رابطاً يوحّد الماضي بالحاضر، في وطن حريص على تقاليده ورموزه التي تشكل هويته الثقافية الفريدة، وتعكس تنوعه المعرفي، أهم زوادة في رحلته التي لا تتوقف إلى المستقبل.