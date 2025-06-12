الامارات | «اللوفر أبوظبي»: برامج صيفية للعقول الشابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا متحف اللوفر أبوظبي العقول الشابة إلى استكشاف ورشتين موسميتين شائقتين: مخيم الفضاء الصيفي، الذي يستكشف المشاركون من خلاله عجائب الكون، كما سيطورون مهارات حياتية أساسية، مثل التواصل والإبداع وحل المشكلات، وذلك في بيئة ممتعة وداعمة، و«استوديو المبدعين الصيفي»، خلال يوليو وأغسطس المقبلين.

وتم تصميم هذين البرنامجين التفاعليين، اللذين يستمران لأسبوع كامل، لإطلاق العنان للخيال وتعزيز التعبير الإبداعي، من خلال أنشطة عملية تمزج بين الفن والعلوم وسرد القصص، والاستكشاف الثقافي، وذلك في أجواء ملهمة داخل المتحف.