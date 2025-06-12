تحذيرات من التخسيس عن طريق صيام الماء.. يقضي على العضلات

القاهرة - سمر حسين - صحة

أجرت جامعة ليتوانية دراسة حديثة نشرت في مجلة «PLOS ONE»، تناولت تأثير الصيام المتواصل لمدة خمسة أيام مع شرب الماء فقط على الصحة الجسدية والنفسية، وشملت الدراسة 42 امرأة في منتصف العمر، خضعن لبرنامج صيام صارم تحت إشراف طبي ومراقبة دقيقة للمؤشرات الحيوية.

وأظهرت النتائج أن الجسم يتحول سريعًا لاستخدام الدهون كمصدر للطاقة، حيث انخفضت مستويات الجلوكوز والأنسولين، وارتفعت الأجسام الكيتونية بشكل ملحوظ، كما فقدت المشاركات وزنًا ومحيط خصر، لكن المدهش كان فقدان العضلات بنسبة أكبر من الدهون، وارتفاع مؤشرات الالتهاب في الجسم، على عكس المتوقع.

ومن الناحية النفسية، سجلت المشاركات تحسنًا في المزاج وزيادة النشاط، مع انخفاض التوتر، وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الأكثر تحكمًا في مشاعرهم فقدوا دهونًا أكثر، بينما ارتبط التوتر بفقدان عضلات أكبر.

فوائد صيام الماء

تؤكد الدكتورة شيماء خفاجي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الفوائد التي يُشاع تحقيقها من صيام الماء، منها:

تنشيط عمليات الديتوكس

يعتقد البعض أن صيام الماء يساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة، لكن الأدلة العلمية حول هذا الأمر لا تزال محدودة.

فقدان الوزن السريع

من الطبيعي أن يفقد الجسم بعض الوزن خلال الصيام نتيجة فقدان السوائل والكتلة العضلية، وليس الدهون فقط.

تحسين صحة القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يساهم في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، لكن لا توجد أدلة كافية لتعميم هذه النتائج.

تعزيز وظائف الدماغ

يربط البعض بين الصيام وتحسن التركيز والذاكرة، لكن الأمر يختلف من شخص لآخر.

مخاطر صيام الماء

تحذر خفاجي من أن صيام الماء ليس آمنًا للجميع، فقد يؤدي إلى:

نقص العناصر الغذائية

فالامتناع عن الطعام يحرم الجسم من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

انخفاض ضغط الدم والسكر

قد يشعر الشخص بدوار شديد أو هبوط مفاجئ في سكر الدم.

فقدان الكتلة العضلية

الجسم يبدأ في استهلاك العضلات كمصدر للطاقة بعد فترة قصيرة من الصيام.

الجفاف

رغم شرب الماء، قد لا يكفي ذلك لتعويض الأملاح والمعادن المفقودة.

من هم الأشخاص الممنوعون من صيام الماء؟

هناك فئات يجب عليها تجنب صيام الماء تمامًا، مثل:

الحوامل والمرضعات

مرضى السكري والضغط

الأطفال والمراهقون

كبار السن

من يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة

كيف يمكن اتباع صيام الماء بأمان؟

إذا كان الشخص مصممًا على تجربة صيام الماء، ينصح باتباع الإرشادات التالية:

استشارة الطبيب أولاً

خاصة إذا كان هناك أي مشاكل صحية مزمنة.

تحديد مدة الصيام

لا يُنصح بتجاوز 24-48 ساعة دون إشراف طبي.

الاستعداد الجيد

تناول وجبات متوازنة قبل الصيام، وتجنب المجهود البدني الزائد أثناء الصيام.

مراقبة الأعراض

في حال الشعور بدوار شديد أو ضعف عام أو تسارع ضربات القلب، يجب إيقاف الصيام فورًا.

إنهاء الصيام تدريجيًا

العودة للطعام تكون بوجبات خفيفة وسهلة الهضم، مثل الشوربة أو الفواكه الطازجة.

صيام الماء والصحة النفسية

تقول استشاري التغذية العلاجية، إن بعض الأشخاص قد يشعرون بتحسن في المزاج أو صفاء الذهن خلال الصيام، لكن هناك آخرين قد يعانون من العصبية أو التوتر أو حتى الاكتئاب نتيجة نقص الطاقة، لذلك، التجربة تختلف من شخص لآخر.